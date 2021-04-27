Борьба с работорговлей и арест интернет-преступников — что произошло в Ливии 26 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 26 апреля 2021 года.

Происшествия

Компания General Electric объявила о нападении на распределительную линию и кражу более километра проводов высокого давления в Триполи. Инцидент привел к отключению в десятках домов в регионе.

سرقة 1100 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط كهرباء بالجفارة#الوسط #WTV https://t.co/79BRTayMpj — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) April 26, 2021

Следственный комитет Генеральной прокуратуры подтвердил арест интернет-преступников. Злоумышленники регистрировали поддельные страницы в социальных сетях и распространяли недостоверную информацию, направленную против правительства.

قسم التحقيقات بمكتب النائب العام يُعلن اعتقال أفراد شبكة تُدير صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنشط هذه الشبكة في النشر ضد مسؤولين في الدولة. pic.twitter.com/1W1oBmstwk — عين ليبيا (@EanLibya) April 25, 2021

Береговая охрана Ливии возложила на Италию ответственность за гибель мигрантов, утонувших после кораблекрушения недалеко от берегов Триполи.

ميليشيات خفر السواحل الليبي كائن شيطاني صنعته إيطاليا .. https://t.co/HA1ZVc3wJE — Libya News (@Libyan_News) April 26, 2021

Силовикам «444-й боевой бригады» удалось отбить ребенка, похищенного недалеко от Мисураты. Бандиты требовали выкуп от родителей за его освобождение.

“اللواء 444 قتال” يحرر طفل من عصابة طالبت بفدية مقابل إطلاق سراحه https://t.co/xx6BqqbGhW — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) April 26, 2021

Политика

Совет министров Правительства национального единства решил перенести дату встречи в Бенгази на неопределенный срок. Причина неизвестна.

Национальная комиссия по правам человека Ливии призвала власти выполнить свои правовые и гуманитарные обязанности по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, а также преступных сетей, которые стали весьма активными в западном регионе.

الوطنية لحقوق الانسان تطالب بالقضاء على شبكات تهريب وتجارة البشر https://t.co/ZbpQa8F2MC — بوابة افريقيا الاخبارية Afrigatenews (@afrigatenewsly) April 26, 2021

Экономика

Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии оказала необходимую финансовую помощь для снятия форс-мажора с порта Харига. Компания оплатила все обязательства и разрешила технические проблемы.

#عاجل| المؤسسة الوطنية للنفط: رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة بعد سداد الالتزامات ومعالجة المشاكل الفنية#الوسط #WTV pic.twitter.com/pXyCLDEELD — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) April 26, 2021

Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба отменил постановление бывшего главы Президентского совета № 270 от 2020 года о снижении заработной платы работникам государственного сектора.

BREAKING | #Dbaiba cancels al-#Sarraj Resolution No. 270 of 2020 regarding reducing employee salaries for the public sector. #Libya pic.twitter.com/V61zW5VfpM — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 26, 2021

Министр по экономическим вопросам встретился с рядом специалистов и представителями профильных комитетов для обсуждения путей вывода страны из кризиса.

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يناقش مع المختصين طرق إنعاش الاقتصاد الليبي#ليبيا #الشاهد



للتفاصيل: https://t.co/9TfGNOLj8Y — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) April 25, 2021

Германия предоставила три миллиона долларов в качестве финансовой поддержки проекту ПРООН по проведению муниципальных выборов в Ливии.

ألمانيا تدعم مشروع الانتخابات المحلية الليبية بـ 3 ملايين دولار#ليبيا #الشاهد

للتفاصيل: https://t.co/wNxGkpESaK — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) April 26, 2021

Аналитики рассказали, что для полного восстановления инфраструктуры в Ливии потребуется более 450 миллиардов долларов.

Компания Waha Oil заявила о закладке фундамента для постройки новых нефтяных резервуаров на территории морского порта Сидра.

Waha installs new #oil tanks in Sidra port https://t.co/j1cYEJAbDY — The Libya Observer (@Lyobserver) April 26, 2021

Общество

Тунисские авиалинии объявили, что откладывают возвращение рейсов в ливийские аэропорты Митига и Бенгази с 15 мая 2021 года.

Компания объяснила, что причиной стало ухудшение эпидемиологической ситуации из-за COVID-19.