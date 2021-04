Борьба с работорговлей и арест интернет-преступников — что произошло в Ливии 26 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 26 апреля 2021 года.

Компания General Electric объявила о нападении на распределительную линию и кражу более километра проводов высокого давления в Триполи. Инцидент привел к отключению в десятках домов в регионе.

Следственный комитет Генеральной прокуратуры подтвердил арест интернет-преступников. Злоумышленники регистрировали поддельные страницы в социальных сетях и распространяли недостоверную информацию, направленную против правительства.

Береговая охрана Ливии возложила на Италию ответственность за гибель мигрантов, утонувших после кораблекрушения недалеко от берегов Триполи.

Силовикам «444-й боевой бригады» удалось отбить ребенка, похищенного недалеко от Мисураты. Бандиты требовали выкуп от родителей за его освобождение.

Совет министров Правительства национального единства решил перенести дату встречи в Бенгази на неопределенный срок. Причина неизвестна.

Национальная комиссия по правам человека Ливии призвала власти выполнить свои правовые и гуманитарные обязанности по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, а также преступных сетей, которые стали весьма активными в западном регионе.

Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии оказала необходимую финансовую помощь для снятия форс-мажора с порта Харига. Компания оплатила все обязательства и разрешила технические проблемы.

Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба отменил постановление бывшего главы Президентского совета № 270 от 2020 года о снижении заработной платы работникам государственного сектора.

BREAKING | #Dbaiba cancels al-#Sarraj Resolution No. 270 of 2020 regarding reducing employee salaries for the public sector. #Libya pic.twitter.com/V61zW5VfpM