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Борьба с работорговлей и арест интернет-преступников — что произошло в Ливии 26 апреля

Весь мир
Борьба с работорговлей и арест интернет-преступников — что произошло в Ливии 26 апреля
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 26 апреля 2021 года.

Происшествия

Компания General Electric объявила о нападении на распределительную линию и кражу более километра проводов высокого давления в Триполи. Инцидент привел к отключению в десятках домов в регионе.

Следственный комитет Генеральной прокуратуры подтвердил арест интернет-преступников. Злоумышленники регистрировали поддельные страницы в социальных сетях и распространяли недостоверную информацию, направленную против правительства.

Береговая охрана Ливии возложила на Италию ответственность за гибель мигрантов, утонувших после кораблекрушения недалеко от берегов Триполи.

Силовикам «444-й боевой бригады» удалось отбить ребенка, похищенного недалеко от Мисураты. Бандиты требовали выкуп от родителей за его освобождение.

Политика

Совет министров Правительства национального единства решил перенести дату встречи в Бенгази на неопределенный срок. Причина неизвестна.

Национальная комиссия по правам человека Ливии призвала власти выполнить свои правовые и гуманитарные обязанности по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, а также преступных сетей, которые стали весьма активными в западном регионе.

Экономика

Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии оказала необходимую финансовую помощь для снятия форс-мажора с порта Харига. Компания оплатила все обязательства и разрешила технические проблемы.

Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба отменил постановление бывшего главы Президентского совета № 270 от 2020 года о снижении заработной платы работникам государственного сектора.

Министр по экономическим вопросам встретился с рядом специалистов и представителями профильных комитетов для обсуждения путей вывода страны из кризиса.

Германия предоставила три миллиона долларов в качестве финансовой поддержки проекту ПРООН по проведению муниципальных выборов в Ливии.

Аналитики рассказали, что для полного восстановления инфраструктуры в Ливии потребуется более 450 миллиардов долларов.

Компания Waha Oil заявила о закладке фундамента для постройки новых нефтяных резервуаров на территории морского порта Сидра.

Общество

Тунисские авиалинии объявили, что откладывают возвращение рейсов в ливийские аэропорты Митига и Бенгази с 15 мая 2021 года.

Компания объяснила, что причиной стало ухудшение эпидемиологической ситуации из-за COVID-19.

ливия дайджест
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