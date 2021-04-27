Презентация косметики Ольги Бузовой обернулась скандалом

Барнаул, 27 апреля. Поющая телеведущая Ольга Бузова разозлила своих барнаульских поклонников. Фанаты утверждают, что звезда обманом заставила их раскупить палетки с ее тенями.

Бузова прилетела в Барнаул, где в одном из торговых центров в субботу, 24 апреля, провела презентацию своей косметики. Посмотреть на звезду пришли сотни людей, которые заняли все три этажа здания. Певица пообещала поклонникам, что сфотографируется с каждым, кто купит ее палетку теней. Однако слово она не сдержала.

В итоге презентация косметики обернулась настоящим скандалом. Поклонников сильно задело, что Бузова даже не предупредила их о завершении мероприятия, а просто спешно покинула торговый центр. В комментариях в Instagram-аккаунте звезды недовольные поклонники обрушились на нее с критикой. Они утверждают, что певица просто «кинула своих» и обманом заставила приобрести собственную продукцию.

«Оля, а как так получилось, что Вы в Барнауле обещали фотосессии покупателям теней, но ушли?»; «Подозрительно то, что она и с концерта скрылась. Люди так и не поняли, что презентация закончилась!»; «Люди с цветами стояли ее ждали, а она просто уехала и даже не извинилась!» — пишут разгневанные поклонники.

Ольга Бузова в последнее время все чаще стала нарываться на критику со стороны поклонников. Недавно она решила научить фанатов грамотной речи и записала урок русского языка. Пользователи Сети подняли на смех звезду и припомнили ей собственные ошибки.