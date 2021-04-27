Суданский рабочий рассказал о пытках со стороны боевиков из Мисураты

Рабочих из Судана, проживающих в Сирте, арестовали боевики, дислоцированные у КПП Аль-Вишка, когда они направлялись в Мисурату.

Суданец Ахмад Бурайм Ибрагим Мухамад рассказал, как ему предложили работу и по пути при проходе блокпоста задержали. Его избивали и пытали, поскольку думали, что он и его друг — бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА). Рассказ от первого лица опубликован в Facebook.

«Однажды мне позвонили ребята из Мисураты и сказали, что есть работа. Они позвали меня с ними и сказали, что, даст бог, я хорошо заработаю. Затем я вызвал такси. Я решил поехать на работу с другом. Таксист отвез нас в Мисурату через Сирт за 350 динаров», — рассказал он.

Суданцы провели неделю в отеле Мисураты, прежде чем с ними связался ливиец и предложил рабочие места, отметив, что придется уехать в другой регион под названием Аль-Вишка. По пути на одном из блокпостов их автомобиль остановили.

«Солдат, охранявший КПП, спросил, откуда мы. Мой друг ответил, что из Сирта и приехали в Мисурату по работе. Солдат не поверил и назвал нас бойцами Халифы Хафтара. Мы сказали, что мы простые разнорабочие, а не бойцы. В это время водитель такси и человек, который позвал нас на работу, просто ушли. Нас обыскали и заковали в наручники», — поделился Ахмад Бурайм Ибрагим Мухамад.

Мужчин отвели в помещение, где подвесили вниз головой. Их пытали и избивали, заставляя признаться в том, что они на самом деле военные.

«Когда наступила ночь, боевики пришли снова, схватили моего друга и увезли куда-то. Я остался один. Со мной было еще четыре или пять человек, которых солдаты пытали так же, как и меня», — рассказал он.

Спустя три дня боевики выкинули его и еще одного суданца с огнестрельным ранением в ногу по пути в Сирт. Им не дали ни еды, ни воды, а только показали направление, куда идти. Ибрагим Мухамад оставил второго суданца ждать помощи, поскольку он не мог передвигаться, и через два дня оказался в городе, где встретил военных.

«Я шел два дня и наконец дошел до пункта ЛНА. Солдаты дали мне еду, воду, лекарства. Они сказали, что теперь я в безопасности, что теперь все в порядке. Они обращались со мной хорошо», — поделился он в интервью.

Ахмад Бурайм Ибрагим Мухамад обратился в Международный уголовный суд и ООН в связи с произошедшим. О судьбе его друга ничего неизвестно.