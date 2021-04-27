Украинская оппозиция выступила за переговоры с представителями Донбасса

Киев, 27 апреля. Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила за проведение переговоров с представителями республик Донбасса. Об этом сообщил депутат Юрий Бойко.

По словам парламентария, основной задачей является установление перемирия на востоке Украины. Этот фактор является базой для политического процесса урегулирования ситуации в Донбассе.

«Надо проводить переговоры, чтобы этого достичь, со всеми участниками конфликта, в том числе с непризнанными республиками, поскольку они тоже подписывали Минские соглашения», — заявил Бойко.

Как стало известно ранее, львовский журналист высказался о нежелании жителей Донбасса быть украинцами.

Президенты России и Франции также обсудили обстановку на востоке Украины, пишет НСН.