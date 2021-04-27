На новой российской орбитальной базе может появиться искусственная гравитация

Москва, 27 апреля. В состав новой российской орбитальной станции могут включить модуль с центрифугой короткого радиуса, создающей искусственную гравитацию.

О появлении искусственной гравитации на новой базе рассказал МИА «Россия сегодня» директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов. По мнению директора, гравитационный модуль может послужить средством профилактики атрофии мышц и опорно-двигательного аппарата у космонавтов.

«У нас с корпорацией «Энергия» разработан проект по размещению центрифуги короткого радиуса, то есть устройства, которое позволяет создавать искусственную гравитацию на определенный промежуток времени, в трансформируемом модуле. Есть решение, что такой модуль должен быть построен. И мы сейчас обсуждаем вероятность его размещения как составной части структуры российской орбитальной станции», — рассказал Орлов.

Сейчас центрифуга проходит испытания в Институте медико-биологических проблем РАН (ИМБП). В 2016 году центрифугу предлагали доставить к МКС на трансформируемый космический модуль, на создание которого потребовалось бы не меньше 7 млрд рублей и около шести лет работы.

Ранее СМИ стало известно, что в Роскосмосе национальную станцию рассчитывают развернуть на орбите Земли к 2035 году.