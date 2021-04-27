Сыгравший Абдуллу в «Белом солнце пустыни» актер скончался в 85 лет

Тбилиси, 27 апреля. Актер Кахи Кавсадзе, известный по фильму «Белое солнце пустыни», скончался на 86-м году жизни. Его здоровье серьезно подорвал перенесенный коронавирус.

В феврале артиста госпитализировали в тбилисскую клинику, медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию. За три месяца до этого он проходил лечение от коронавируса. Брат актера тогда подчеркивал, что Кавсадзе не был подключен к аппарату ИВЛ. В середине декабря артиста выписали, сообщал ФАН.

За годы творческой карьеры он снялся более чем в 30 кинокартинах. Первый фильм с его участием вышел в 1957 году.