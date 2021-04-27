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Врио губернатора Пензенской области завел аккаунты в соцсетях ради общения с людьми

Общество
Врио губернатора Пензенской области завел аккаунты в соцсетях ради общения с людьми
pnzreg.ru  /  пресс-служба правительства Пензенской области

Пенза, 27 апреля. Временно исполняющий обязанности главы Пензенской области Олег Мельниченко впервые завел личные страницы в социальных сетях. Такое решение было принято губернатором после многочисленных просьб со стороны местных жителей, которые давно жаловались на отсутствие обратной связи с руководителем региона.

«Не планировал заводить социальные сети, но вижу, что жителям важно общаться напрямую. Сегодня, во время рабочей поездки по городу, в одном из дворов ко мне подошла Наталья Шишлова (одна из жительниц города. — Прим. ФАН). Рассказала, что хотела обратиться по личному вопросу, но найти меня в социальных сетях не смогла. Аналогичную просьбу сегодня высказали и студенты во время встречи. Я решил вести страницу лично», — написал Мельниченко в соцсети.

Врио губернатора Пензенской области завел аккаунты в соцсетях ради общения с людьми
Prt Scr vk.com  / Олег Мельниченко

Теперь задать интересующий вопрос губернатору жители области смогут в любой из трех наиболее популярных социальных сетей: в Instagram, «ВКонтакте» и даже «Одноклассниках». За первый час на страницы главы региона подписались суммарно несколько тысяч человек.

«Социальные сети — это важный канал общения с земляками, способ не только взять на карандаш проблему, описанную в комментарии, но и должным образом отреагировать. И не отпиской, а действием! По моему поручению все члены Правительства будут постоянно мониторить мои страницы, оперативно отвечать на жалобы и обращения жителей. Контроль по отработке обращений оставляю за собой», — написал врио губернатора на собственной странице. 

Врио губернатора Пензенской области завел аккаунты в соцсетях ради общения с людьми
Prt Scr instagram.com  / Олег Мельниченко

Горожане высоко оценили действия губернатора. Пользователи соцсетей пожелали Олегу Мельниченко удачи в ведении личных страниц, а также выразили надежду, что теперь проблемы региона будут решаться намного оперативнее.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники полиции города Пензы около получаса уговаривали пенсионерку не вестись на удочку телефонных мошенников. Пожилая женщина долго не могла поверить в то, что ее обманули.

россия пенза губернатор мельниченко соцсети пензенская область олег мельниченко
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