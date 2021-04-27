Депутат Светлана Журова назвала основные функции парламентариев

Санкт-Петербург, 27 апреля. Депутаты парламента обязаны не только голосовать за принятие законов, но и составлять проекты. Об этом сообщила депутат Государственной думы России Светлана Журова.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» организовали конференцию на тему «День парламентаризма в России. Есть ли польза от депутатов?».

В рамках мероприятия Светлана Журова заявила, что голосование за принятие законов является не единственной функцией парламентариев.

«Они (депутаты. — Прим. ФАН) представляют представительскую функцию: разъяснение тех законов, которые принимаются. Вторая — законодательная. Это писать законы и голосовать за них», — сообщила политик.

Как стало известно ранее, Госдума России отменила день тишины при многодневном голосовании.

Плюс ко всему законы во исполнение послания президента РФ заработают с 1 июля, пишет НСН.