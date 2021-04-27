В Пензе полицейские с трудом уговорили пенсионерку не переводить деньги мошенникам

Пенза, 27 апреля. Почти полчаса потребовалось сотрудникам полиции областного центра, чтобы убедить пожилую жертву телефонных мошенников не переводить накопления на неизвестные счета. Упрямая пенсионерка отказывалась верить в доводы правоохранителей, доверившись лже-сотрудникам банка.

Как стало известно ФАН, звонок в дежурную часть поступил от сотрудника торгового центра. Внимательная девушка сообщила правоохранителям, что у банкомата внутри ТЦ стоит пенсионерка, которая вставляет в купюроприемник внушительную сумму денег, разговаривая при этом по телефону. Через несколько минут на место прибыл наряд полиции, который застал женщину за банкоматом.

Правоохранителям жительница Пензы пояснила, что ей позвонили сотрудники банка и предложили перевести 200 тысяч рублей на «безопасный» счет для сохранения сбережений от мошенников. Однако убедить пенсионерку в том, что она стала жертвой обмана, оказалось не так просто. На протяжении 20 минут полицейские вели с ней дискуссию, пытаясь не допустить осуществления плана мошенников.

«К моменту прибытия сотрудников полиции пенсионерка успела перевести злоумышленникам 45 тысяч рублей из 200 тысяч, которые у нее были при себе. О подобных способах обмана потерпевшей было известно», — уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Лица, причастные к совершению мошеннических действий, устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области под колесами грузового поезда погиб местный житель. Это третий по счету несчастный случай, произошедший на железных дорогах региона за 2021 год.