Европейский регулятор завершил первый этап экспертизы «Спутника V»

Москва, 27 апреля. Эксперты Европейского медицинского агентства завершили первый этап экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в Минздраве РФ.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину уже 11 августа 2020 года. Сейчас разработчики препарата ожидают отчеты EMA и готовятся к инспекции на производственных площадках, уточнил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании Совета законодателей РФ.

Более 60 стран с общим населением более трех млн человек одобрили применение «Спутника V» для вакцинации своих граждан от коронавируса. Производство препарата идет в авральном режиме из-за высокого спроса на него по всему миру, расскзал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.