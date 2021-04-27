Тренер «Вашингтона» рассказал о степени серьезности травмы Александра Овечкина

Нью-Йорк, 27 апреля. Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился подробностями о состоянии Александра Овечкина. Российский нападающий пропустил последний матч из-за травмы нижней части тела.

«Не думаю, что здесь стоит вопрос о том, что Овечкин может пропустить плей-офф. На данный момент у него статус «вернется со дня на день». Наш медицинский штаб проделывает невероятную работу для возвращения травмированных игроков в строй. Мы не собираемся торопить его. Конечно, Овечкин один из лучших снайперов в истории хоккея, он необходим нашему составу. Но ему нужно быть в полном порядке», — рассказал тренер на пресс-конференции.

Спортивный медик Сергей Степанов рассказал корреспонденту ФАН, что для Овечкина в целом несвойственны серьезные травмы.

«Не думаю, что тренер пытается пустить соперникам пыль в глаза. То, что о характере травмы Овечкина ничего конкретного не рассказывают, это нормально для хоккея в целом. Если рассказать, что болело, в следующем же матче тебя будут бить именно туда. За Александра беспокоиться не стоит, его неспроста называют «русской машиной». Фантастические гены и крепкий организм позволяют ему играть почти без перерыва», — отметил специалист.

Ранее на ФАН вышел материал про отказ Артемия Панарина приехать на ЧМ-2021. Россиянин мог бы стать главной звездой турнира.