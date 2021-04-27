Фото российской стюардессы «с внешностью куколки» в халате восхитило иностранцев

Москва, 27 апреля. Бортпроводница российской авиакомпании UTair опубликовала в Instagram снимок в домашней обстановке и поразила подписчиков красотой. Ее внешностью они восхитились в комментариях.

В аккаунте 22-летней стюардессы появился снимок, на котором запечатлено, как она сидит на подоконнике в белоснежном халате с кружкой. При этом голова блондинки слегка запрокинута, взгляд устремлен наверх, а одно плечо оголено. Оставить публикацию бортпроводница решила без подписи.

Фото собрало больше 2 тыс. лайков и десятки комментариев, авторами многих стали зарубежные подписчики. Они написали, что восхищаются красотой стюардессы и считают ее внешность удивительной.

«Выглядишь потрясающе», — оценил публикацию один из комментаторов. «Настоящая красота», — отметил другой. «Похожа на куклу!» — написал третий.

Некоторые подписчики также отметили, что у героини кадра очень милое лицо и великолепный вид из окна. Кто-то заявил, что сотрудница UTair — самая красивая в мире.

Множество восхищенных отзывов собрал и снимок другой российской бортпроводницы. Обладательница титула вице-мисс мира в конкурсе «Топ стюардесс мира» сфотографировалась в откровенном боди.