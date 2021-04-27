Star Парад. Манукян разнес Дану Борисову, одобрившую пьянство и наркоманию среди звезд

У телеведущей Даны Борисовой непростая судьба: долгие годы она боролась с алкогольной зависимостью. В начале 2017 года звезда телеэкранов нашла в себе силы и публично призналась, что злоупотребляет не только спиртным, но и запрещенными веществами. Тогда знаменитость несколько месяцев провела в реабилитационном центре, а после возвращения объявила, что с «зеленым змеем» покончено раз и навсегда. Впереди Дану ждали срывы, но лечащие врачи помогали ей справиться с желанием выпить.

В новом выпуске Star Парад Борисова сделала шокирующее заявление в беседе с экспертом комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадимом Манукяном. Телеведущая объявила, что звезды должны быть алкоголиками, наркоманами и развратными личностями. Блогер развенчал представления Борисовой и доказал на своем примере, что знаменитости не всегда должны злоупотреблять спиртным и «баловаться» запрещенными веществами. Об этом и не только — в новом выпуске передачи Star Парад с Даной Борисовой.