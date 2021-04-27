Минздрав РФ разъяснил, может ли россиянин рассчитывать на отпуск после вакцинации

Москва, 27 апреля. Вопрос предоставления отпуска после вакцинации от коронавируса регулируется положениями Трудового кодекса. Он не входит в компетенцию Минздрава РФ.

Департамент организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ рассмотрел запрос Федерального агентства новостей. В нем журналисты решили уточнить, положен ли россиянину отпуск после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Какие-либо ограничения в части допуска к работе или передвижениям для лиц, прошедших вакцинацию, не предусмотрены. Об этом следует из «Порядка проведения вакцинации против COVID-19 взрослому населению». Вопрос касательно предоставления гражданам выходных или отпуска после прививки регулируется положениями Трудового кодекса и в полномочия Минздрава РФ не входит, подчеркнули в ведомстве.

По данным на 27 апреля, в России выявили 8053 новых случая коронавируса. В регионах продолжается кампания по вакцинации населения. В ней могут принять участие как россияне среднего возраста, так и пожилые граждане.