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Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку

Армия
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Токио, 27 апреля. Китайская армия смогла отогнать американцев и японцев от островов Сенкаку при помощи кораблей и истребителей, пишут СМИ.

ВМС Соединенных Штатов совместно с японскими коллегами провели учения вблизи спорных островов, на которые претендуют Пекин, Токио и Тайбэй. По словам японских СМИ, Вашингтон заявил во время маневров о поддержке Страны восходящего солнца в противостоянии с Китаем. Журналисты отметили, что американцы планировали высадку десанта на Сенкаку при помощи универсального десантного корабля, однако им пришлось отказаться от подобных намерений.

Планы ВМС США сорвали китайские войска, появившиеся в регионе. Во время маневров к островам подошли корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а в небе ситуацию контролировали истребители J-20 и купленные Пекином у РФ Су-35.

«Китайские военные корабли подходили к району учений и наблюдали за происходящим. В воздухе появилась китайская истребительная авиация», — отметили журналисты из Японии.

Американцам пришлось отказаться от высадки бойцов Корпуса морской пехоты США, произведя лишь сброс «имитационных грузов» с самолета. Китайские СМИ также отреагировали на эти учения, заявив, что Вашингтон и Токио до этого ни разу не проводили маневры в районе островов Сенкаку. По их словам, японцы намерены превратить архипелаг в «испытательный полигон» для армии Соединенных Штатов.

Ранее жители Японии встревожились из-за рисков попадания Страны восходящего солнца в российский список недружественных стран, где уже оказались США.

япония сша китай су-35 j-20 острова сенкаку
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