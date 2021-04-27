Австрийский посол отказался отвечать на вопросы журналистов о визите в МИД России

Москва, 27 апреля. Австрийский посол в России Йоханнес Айгнер не ответил на вопросы журналистов о встрече президентов РФ и США в Вене.

Посол Австрии в РФ посетил Министерство иностранных дел России во вторник, сообщают российские СМИ. Йоханнес Айгнер оставил без ответа вопросы журналистов об обсуждении возможности встречи российского лидера Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена на территории Вены.

Ранее стало известно, что МИД России вызвал посла Австрии по причине разглашения государственной тайны. Он провел на Смоленской площади более полутора часов. У здания ведомства Айгнера ждали журналисты. Однако дипломат проигнорировал их вопросы.