Минтруд ответил на запрос о создании в России категории «ликвидаторы пандемии коронавируса»

Санкт-Петербург, 27 апреля. Минтруд России ответил на предложение первого зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимира Петрова о создании в стране категории «ликвидатор пандемии коронавируса».

В марте Петров выступил с идеей учредить в РФ новую льготную категорию граждан — «ликвидатор пандемии коронавируса». Входящих в нее врачей, ученых, волонтеров и сотрудников специальных служб он предложил награждать знаком отличия. С данной инициативой Петров обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину, а затем о ней было уведомлено Министерство труда и социальной защиты РФ.

В ведомстве ответили, что вопросы социальной поддержки участвовавших в борьбе с инфекцией граждан не входят в компетенции министерства.

«По мнению Минтруда России, с учетом вклада вышеперечисленных лиц в борьбу с пандемией коронавируса они могут быть награждены знаками отличия и грамотами Министерства здравоохранения Российской Федерации», — говорится в ответе Минтруда.

По замыслу Петрова, званием ликвидаторов пандемии нужно наделять врачей, ученых, волонтеров и работников экстренных служб, которые активно участвовали в борьбе с инфекцией. Их также следует награждать специальным нагрудным знаком отличия и предоставлять им некоторые преференции, например, дополнительные дни отпуска и оплачиваемое санаторное лечение, считает член ОП. Пандемию по тяжести последствий Петров сравнил с аварией на Чернобыльской АЭС.

В марте режиссер Никита Веденяпин представил свою документальную картину «Сестры», в которой рассказывается о работе медсестер, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом в красной зоне.