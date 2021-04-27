Президент Путин пообещал посмотреть фильм Бекмамбетова «Девятаев»

Москва, 27 апреля. Президент России Владимир Путин посмотрит фильм режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова о Герое Советского Союза Михаиле Девятаеве.

Кремль с нетерпением ждал премьеру картины «Девятаев» и интересовался проектом. По словам пресс-секретаря главы государства, как только у Путина будет время, он посмотрит ленту.

Фильм «Девятаев» открыл Московский международный кинофестиваль в 2021 году. Картину впервые показали 22 апреля, а с 29 апреля лента будет доступна для всех зрителей.

По словам Тимура Бекмамбетова, во время работы над картиной ему помогал сын летчика. Мужчина консультировал кинематографистов и давал советы. По словам режиссера, фильм понравился сыну Героя Советского Союза.

Лента Бекмамбетова и Трофимова рассказывает о подвиге Девятаева. Летчик вместе с несколькими пленными немецкого лагеря совершил дерзкий побег в годы войны.