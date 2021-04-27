Подозреваемый в убийстве жены в Ленобласти оказался матерым уголовником

Санкт-Петербург, 27 апреля. Фигурант дела о расчленении жительницы Ленобласти находится в ростовском СИЗО. Проверка показала, что на его счету было убийство с особой жестокостью.

Мужчина отсидел девять лет за убийство, причем на момент вынесения приговора ему было 17 лет. Затем восемь месяцев срока он получил за кражу. В следственный изолятор, где сейчас находится фигурант, он попал по делу об убийстве мужчины, совершенном 3 февраля, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Теперь им заинтересовались стражи порядка из Ленобласти. Рецидивиста подозревают в убийстве своей жены. Женщина пропала в мае 2017 года. Следователи получили информацию о том, что свидетели видели подозреваемого с большой сумкой, которую он вынес с территории дачного участка. Такую же сумку достали со дна водоема в Кировском районе. Внутри были останки женщины, нож и пила, сообщал ФАН.