Бангладеш одобрил экстренное применение российской вакцины «Спутник V»

Дакка, 27 апреля. Медицинский регулятор Бангладеша одобрил экстренное применение произведенного в России препарата от коронавируса «Спутник V».

Предположительно, что первую партию вакцины власти южноазиатского государства получат уже в мае. Более точные сроки пока не называются. Соответствующая информация появится несколько позже.

Спрос на российский препарат «Спутник V» наблюдается по всему миру. В связи с этим его производство идет в авральном режиме, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако в первую очередь Россия обеспечивает потребности своих граждан.