Подросток без прав сбил полицейского в Нижнем Новгороде и попытался скрыться

Нижний Новгород, 27 апреля. Несовершеннолетний нижегородец не отреагировал на требование дорожного инспектора и наехал на него.

Полиция расследует уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. Его фигурантом стал 16-летний подросток.

По данным следствия, дорожный инспектор попытался остановить автомобиль марки ВАЗ по причине неуверенной езды. Однако водитель не остановился и наехал на полицейского, после чего продолжил движение.

Пострадавший зацепился за капот машины, которую чуть позже удалось остановить. Оказалось, за рулем сидел подросток, не имевший необходимых документов на управление транспортным средством.

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