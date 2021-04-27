Нилов рассказал о наказании для депутатов-обманщиков

Санкт-Петербург, 27 апреля. Обязательства необходимо выполнять, и контролировать это нужно жесткими инструментами, считает депутат Госдумы Олег Нилов.

ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир на тему «День парламентаризма в России. Есть ли польза от депутатов?». Участником встречи стал депутат Олег Нилов. В рамках эфира парламентарий рассказал, что сейчас работает над законопроектом о «политическом мошенничестве».

«Депутаты не должны не делать того, что они обещают. Предполагается контролировать выполнение обязательств жесткими мерами. Депутаты должны четко предъявлять, что они предлагают. Они должны под этим подписаться и строго выполнять. Иначе пойдут по статье о «политическом мошенничестве», – заявил Нилов.

Также участники онлайн-эфира обсудили отечественную демократию, которая постоянно находится под давлением деструктивных сил. К таким можно отнести и Запад, который всячески пытается вмешаться во внутренние дела России, например, спонсируя так называемую оппозицию.