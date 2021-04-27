Юлиан Нагельсманн возглавит мюнхенскую «Баварию» 1 июля

Мюнхен, 27 апреля. «Бавария» объявила о подписании контракта с 33-летним специалистом Юлианом Нагельсманном, возглавляющим «РБ Лейпциг».

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» на официальном сайте клуба сообщила, что Юлиан Нагельсманн займет пост главного тренера 1 июля 2021 года. Немецкий специалист сменит Ханс-Дитера Флика. Контакт Нагельсманна с «Баварией» заключен на пять лет.

С 2019 года он возглавляет «РБ Лейпциг». За три тура до окончания сезона немецкой Бундеслиги «быки» занимают второе место в турнирной таблице. На счету «РБ Лейпциг» 64 очка. До этого Нагельсманн работал в «Хоффенхайме».

Ранее «Бавария» отказалась от участия в Суперлиге Европы. Об этом рассказал президент клуба Герберт Хайнер, заявление которого опубликовала пресс-служба мюнхенцев.