Рубль может взять «настоящий реванш» на текущей неделе

Москва, 27 апреля. Период нервозности двух предыдущих недель прошел для российской валюты весьма успешно, отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Пара доллар-рубль неоднократно разворачивалась к снижению на росте выше 77 единиц за американскую валюту, а продажи евро-рубль усиливались при росте выше 92 единиц за нацвалюту ЕС. На текущей неделе может произойти «настоящий реванш покупателей рубля», отметил Купцикевич в беседе с «Российской газетой». Однако возможно он будет смазан на фоне традиционной тяги вложений в доллары и настороженным отношением к рисковым активам до заседания ФРС США.

Аналитик обратил внимание, что разворот от верхней границы торгового диапазона предполагает движение к нижней. Так, в ситуации с долларом и евро, это район в 88,5 рубля и 72,5 рубля за единицу с потенциалом снижения на 2,2% и 3,3% соответственно. Купцикевич видит данную область наиболее вероятным развитием событий на ближайшее время.

Доля доллара в торговле ранее составляла более 70%, сейчас она ниже 50%. Однако сокращение роли доллара не означает, что он обесценится, уверен генеральный директор Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.