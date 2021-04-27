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Рубль может взять «настоящий реванш» на текущей неделе

Экономика
Рубль может взять «настоящий реванш» на текущей неделе
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 апреля. Период нервозности двух предыдущих недель прошел для российской валюты весьма успешно, отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Пара доллар-рубль неоднократно разворачивалась к снижению на росте выше 77 единиц за американскую валюту, а продажи евро-рубль усиливались при росте выше 92 единиц за нацвалюту ЕС. На текущей неделе может произойти «настоящий реванш покупателей рубля», отметил Купцикевич в беседе с «Российской газетой». Однако возможно он будет смазан на фоне традиционной тяги вложений в доллары и настороженным отношением к рисковым активам до заседания ФРС США.

Аналитик обратил внимание, что разворот от верхней границы торгового диапазона предполагает движение к нижней. Так, в ситуации с долларом и евро, это район в 88,5 рубля и 72,5 рубля за единицу с потенциалом снижения на 2,2% и 3,3% соответственно. Купцикевич видит данную область наиболее вероятным развитием событий на ближайшее время.

Доля доллара в торговле ранее составляла более 70%, сейчас она ниже 50%. Однако сокращение роли доллара не означает, что он обесценится, уверен генеральный директор Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.

прогноз рубль Купцикевич
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