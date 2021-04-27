Ответственные за демонтаж СКК в Петербурге озвучили свою версию гибели рабочего

В Московском районном суде Санкт-Петербурга прошло предварительное судебное слушание по уголовному делу о гибели человека при демонтаже здания спортивно-концертного комплекса «Петербургский», передает корреспондент ФАН.

Трагедия случилась 31 января 2020 года в СКК «Петербургский» при проведении работ по демонтажу перекрытий на высоте 40 метров. Тогда рабочий Матвей Кучеров, производивший демонтаж вант, покинул строительную люльку и продолжил работу без страховки. Через некоторое время случилось обрушение крыши спортивного комплекса. Мужчина погиб, упав с высоты.

Следствием были установлены виновные в трагедии. Ими оказались руководитель ООО «Техснаб» Сергей Акименко, заключивший договор подряда на демонтаж вант с ООО «Дорстрой», и его подчиненные — Дмитрий Смирнов и Николай Иванов, которые по срочным договорам с ООО «Техснаб» выполняли функции прорабов и непосредственно руководили демонтажем.

По версии следствия, Иванов с согласия Акименко привлек к работам по демонтажу четверых наемных работников, в том числе и Кучерова. При этом трудовые договора с ними не заключались, а также не было проведено обучение правилам безопасности при проведении строительных работ в опасных условиях. Смирнов дал указание Кучерову покинуть строительную люльку и продолжить резку вант непосредственно на конструкции, что и привело к трагедии.

Федеральное агентство новостей /

Семья погибшего не смогла присутствовать на заседании, так как проживает в небольшом поселке Деревянное под Петрозаводском. Их интересы представлял адвокат Иван Варфоломеев, с которым удалось пообщаться в перерыве слушания корреспонденту ФАН.

Как сообщил Варфоломеев, адвокаты подсудимых ходатайствовали о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа на том основании, что подсудимые признали свою вину и выплатили семье погибшего 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. При этом было составлено соглашение, по которому потерпевшие отец, мать и сестра погибшего Кучерова отказываются от претензий к ООО «Техснаб».

Однако на заседании было установлено, что подсудимые не имеют отношения к выплате компенсации. Деньги поступили от ООО «СКА-Арена», которая выступает техническим заказчиком по реконструкции СКК «Петербургский» и юридически никак с ООО «Техснаб» не связано. Более того, родственниками Матвея Кучерова к обвиняемым выдвинут гражданский иск в рамках уголовного дела на возмещение морального вреда в общей сумме 18 млн рублей — по 6 млн с каждого из обвиняемых. При этом родственники погибшего настаивают на реальных сроках заключения для подсудимых.

Последнее обстоятельство очень возмущало подсудимого Акименко, который в перерыве судебного заседания заявил, что матери погибшего Матвея Кучерова уже выплатили 2,5 млн рублей. Об этом обстоятельстве он громко высказался в адрес Варфоломеева:

«2,5 млн получили, а теперь еще виноваты мы! Надо было сразу не брать деньги. Что же вы взяли и написали: «Претензий нет»? Сейчас требуют: «Сажайте!» Как будто мы специально его скинули оттуда. Мы дали все! Люльку дали. Меньше звонить пацану и торопить пацана надо было! В день пацан зарабатывал от 5 тыс. до 8 тыс., вот и спешил домой. Поэтому он вылез и отцепился. Вы виноваты, а не мы, поняли?»

Федеральное агентство новостей /

После перерыва судья вынесла постановление об отказе по ходатайству подсудимых о прекращении уголовного дела и назначила рассмотрение дела в особом порядке. Следующее заседание запланировано на 20 мая.

По статье 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель человека, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.