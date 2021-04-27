Несколько тысяч силовиков начали «зачистку» на рынках в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 27 апреля. Операция по выявлению нарушений в работе четырех крупных рынков развернута в Аксайском районе. Задействованы более 3,5 тысячи правоохранителей.

Территории четырех рынков оцеплены на площади около 15 га на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 «Дон», сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник.

Предварительно стало известно о наличии целого ряда правонарушений на территории торговых точек. В частности, сообщается о незаконных мигрантах, «организации проституции, торговле наркотиками и оружием».

Как утверждает источник, операция проходит в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении главы Аксайского района и нескольких местных предпринимателей. Рынки якобы принадлежат ростовскому бизнесмену Кариму Бабаеву, проходящему по делу Борзенко.

Ранее ФАН сообщал о задержании главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко. Его подозревают в организации преступной группировки, мошенничестве и злоупотреблениями должностными полномочиями.