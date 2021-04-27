Замминистра энергетики Сорокин призвал «не хоронить» нефть раньше времени

Москва, 27 апреля. Россия имеет один из самых «чистых» энергетических балансов среди всех промышленно развитых стран. Об этом заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин, выступая на стратегической сессии «Текущий анализ и прогноз развития энергетических рынков», передает корреспондент ФАН.

Сорокин прокомментировал данные, озвученные экспертом из Норвегии, руководителем международного агентства по энергетическим исследованиям и бизнес-аналитике Ярандом Ристадом. В своем выступлении тот заявил о значительном углеродном следе российских предприятий.

Замминистра признал, что при оценке углеродного следа необходимо учитывать различные методики подсчета, которые сегодня используются российскими и зарубежными специалистами.

«России предстоит достаточно большая работа с зарубежными коллегами по приведению в соответствие всех этих параметров. Например, часто возникают вопросы, почему одно и то же дерево в России и Германии имеет разную поглощательную способность», — рассказал Сорокин.

По словам замминистра энергетики, с 1990 года выбросы в России значительно сократились. На это повлияло не только сокращение промышленного производства 1990-х годов, но и модернизация оборудования в последние годы. Например, за 10 лет показатели утилизации попутного нефтяного газа были увеличены на 10%. Кроме того, в качестве основного ресурса в энергетическом балансе России используется газ, который является низкоуглеродным.

«Примерно 85% в России составляют безуглеродные либо низкоуглеродные источники. Где еще есть в мире страна с такими показателями?» — сказал Сорокин.

Он подчеркнул, что в климатической повестке Россия ощущает себя достаточно уверенно, но многое еще предстоит сделать.

Федеральное агентство новостей / Анна Клименко

Павел Сорокин заявил, что прощаться с нефтью из-за взятого всем миром курса на «зеленую» энергетику пока рано. Ристад в своем выступлении предрек значительное снижение спроса на нефть в автомобильном секторе. По оценкам Ристада, массовое использование электромобилей к 2050 году приведет к сокращению потребления нефти в автомобильном сегменте на 30 млн долларов в день.

«Рано хоронить нефть. Можно много рассуждать про прорывы, но питаемся мы едой, которая растет на земле, доставляют ее на грузовиках, которые заправляются бензином по конкурентоспособной цене», — пояснил Сорокин.

Он также обратил внимание на развивающиеся страны, где население будет использовать энергоресурсы, которые, прежде всего, доступны им по стоимости. Здесь нужно думать о человечестве в целом.

«Возможно, будет некий потолок спроса на нефть, но поставлять энергоресурсы на рынок будет тот, кто сможет обеспечить конкурентную стоимость», — подчеркнул Павел Сорокин.

Национальный нефтегазовый форум начал работу 27 апреля в «Экспоцентре». Накануне здесь же открылась 20-я Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» — «Нефтегаз-2021». Оба мероприятия являются крупнейшей дискуссионной площадкой для специалистов нефтегазовой промышленности в России. Участники обсудят развитие нефтегазовых рынков, энергопереход и трансформацию экосистем нефтегазовых корпораций, дадут оценку текущей системе налогообложения ТЭК, а также поговорят о технологическом развитии, новых возможностях международного сотрудничества и многом другом.