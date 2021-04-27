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Лолита и Светлана Лобода поддержали Константина Меладзе после заявления Лорак

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 12:54
Шоу-бизнес
Лолита и Светлана Лобода поддержали Константина Меладзе после заявления Лорак
Федеральное агентство новостей  /  Elena Rostunova/Russian Look/Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 27 апреля. Певицы Лолита Милявская и Светлана Лобода встали на защиту продюсера Константина Меладзе после скандальных высказываний своей коллеги Ани Лорак в программе «Судьба человека».

Известная певица Ани Лорак в беседе с Борисом Корчевниковым заявила, что не стала продолжать сотрудничество с Константином Меладзе из-за уважения к себе. По словам артистки, музыкальный продюсер сделал ей предложение, которое «находилось в личной плоскости». Она намекнула, что Меладзе в обмен на романтические отношения обещал ей продвижение на сцене.

Слова Лорак возмутили многих звезд шоу-бизнеса. Так, украинская поп-дива Светлана Лобода, которая в свое время пела в группе «ВИА Гра» под руководством Константина Меладзе, отметила, что сейчас все помешаны на харассменте.

«А женщины пользуются моментом и просто хоронят карьеры великих артистов. А я за то, чтобы они все-таки жили. И насколько эти истории правдивы, мы до конца не знаем. Глядя на меня, как вы думаете, мне можно сделать непристойное предложение? Я считаю, что нет», — заявила звезда в разговоре с журналистами на гала-ужине премии Муз-ТВ.

По словам Лолиты Милявской, в последнее время стало все больше спекуляций на тему домогательств. Сама артистка заверила, что за всю карьеру никто и никогда не пытался соблазнить ее в обмен на продвижение по карьерной лестнице.

На гала-ужине премии журналисты накинулись с вопросами и на брата известного продюсера, певца Валерия Меладзе. Исполнителя сильно возмутили высказывания Ани Лорак, с которой он в прошлом году спел дуэтом.

Лолита лобода меладзе
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