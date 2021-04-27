Оксана Дмитриева рассказала, почему нужно отладить рассмотрение законопроектов

Санкт-Петербург, 27 апреля. Об особенностях работы парламента в нашей стране рассказала экономист, руководитель фракции Партии роста в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «День парламентаризма в России. Есть ли польза от депутатов?».

По ее словам, парламент неоднократно ставил барьеры на пути непопулярных в нашей стране решений. Его авторитет был очень высок, когда он формировался на выборах и отстаивал честные решения.

«Именно там был подготовлен гражданский кодекс, бюджетный кодекс и налоговые законы. Это правильно. Основная законотворческая деятельность должна сосредоточиться в парламенте. А сейчас получился крен — когда исполнительная власть сама готовит законы, их исполняет, сама же продавливает их в парламенте. Получился перевес в сторону исполнительной власти. Это неправильно», — сообщила собеседница ФАН.

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Оксана Дмитриева также отметила, что на сегодняшний день нет объективного рассмотрения законопроектов и их принятия. Происходит это в том числе и потому, что нередко инициативы вносятся на рассмотрение без финансового обоснования.

«Из-за того, что отрицают все предложения оппозиции, это приводит к ее маргинализации. Зачем заморачиваться и что-то просчитывать, ведь можно прокричать — и будет громкий законопроект, который пройдет по всем СМИ. Даже мое предложение об индексации пенсий работающим пенсионерам и возврате пенсионного возраста, у меня там все просчитано до копейки, сколько это будет стоит, также все негативные социальные и финансовые нюансы. Эти законопроекты в течение года даже не рассматриваются в ЗакСе Санкт-Петербурга. Хотя тема очень острая», — подчеркнула экономист.

В завершение она добавила, что в ситуациях, когда региональные депутаты вторгаются в федеральные законы, их инициативы не всегда эффективны. Однако в таких сферах, как ЖКХ, строительство, вопросы муниципальных образований, местного самоуправления, законодатели очень часто дают правильные предложения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в Санкт-Петербурге состоится заседание Совета законодателей с участием президента РФ Владимира Путина.