Голикова рассказала, когда у россиян выработается коллективный иммунитет к COVID-19

Москва, 27 апреля. Появление у жителей России коллективного иммунитета к коронавирусу ожидается в сентябре 2021 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Примерный срок появления защиты от инфекции у населения она озвучила на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

«Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации — это сентябрь 2021 года. В разных субъектах по-разному», — сказала она.

По словам Голиковой, выработка иммунитета во многом зависит от хода вакцинации. Привиться от коронавируса в РФ можно бесплатно во всех регионах.