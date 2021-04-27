Кабмин выделит 4 млрд рублей на субсидии системообразующим предприятиям

Москва, 27 апреля. Правительство Российской Федерации выделит средства для поддержки важнейших предприятий страны.

Объем помощи достигнет почти 4 миллиарда рублей, об этом во вторник на заседании кабмина сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства используют для предоставления льготных кредитов системообразующим предприятиям России.

Сообщается, что общая сумма правительственной поддержки должна достигнуть 9 миллиардов рублей. Все эти средства обеспечат пониженную кредитную ставку для предприятий из списка системообразующих.

Кабмин ранее получил поручение от президента России Владимира Путина о разработке инициатив по достижению национальных целей.