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Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с Бегловым

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 12:37
Политика
Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с Бегловым
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 апреля. Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым 27 апреля. Высокопоставленные лица обсудят социально-экономическое развитие города.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о деталях рабочей поездки Путина в Петербург.

«Президент сегодня встретится с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым. Это второй по величине город Российской Федерации, огромный конгломерат, поэтому все текущие вопросы социально-экономического развития Санкт-Петербурга будут на повестке дня на встрече с губернатором Бегловым», — сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что российский лидер в ходе визита в Петербург посетит Эрмитаж и передаст музею уникальные экспонаты — комплект церковной утвари, изготовленный в 1877 году. Путин так же примет участие в заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

путин песков санкт-петербург
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