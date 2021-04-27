Шаманка рассказала, можно ли научиться видеть вещие сны

Любой человек хочет когда-нибудь увидеть вещий сон и узнать, какие жизненные повороты его ожидают. На самом деле сложно правильно толковать такие сны, особенно тем, кто на утро ничего не помнит.

Можно ли научиться видеть вещие сны? Как их толковать? Как понять, что сон именно вещий? На все эти вопросы ФАН ответила участница «Битвы экстрасенсов», потомственная шаманка Елена Батыр.

«Вещие сны видят практически все, но многие не могут сразу этого понять — лишь спустя месяцы и даже годы. Люди мало их ловят: кому-то может сразу два присниться, а кто-то может сказать, что снов у него не было. Чтобы увидеть вещий сон, необходимо быть чистым внутренне, то есть мозг не должен быть заморочен. У каждого человека есть канал связи с высшим миром, просто до некоторых это не быстро доходит», — рассказала собеседница ФАН.

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Елена Батыр отметила, что в нашем мире сложно увидеть вещий сон, тем более запомнить его, поскольку то, что происходит в жизни людей и в стране, не сможет сделать человека настолько спокойным, чтобы он мог окунуться в вещий сон.

«Человек может увидеть вещий сон, но запомнить его сможет не каждый. Специальных рекомендаций, как его запомнить, нет. А сохранить свое сознание чистым можно, но тогда придется бросить все в своей жизни. Человек поймет, что ему приснился вещий сон только тогда, когда сон сбудется. Вещий сон не сразу сбывается, пройти может лет десять», — подчеркнула Елена Батыр.

Шаманка посоветовала не заморачиваться и не пытаться видеть вещие сны.

«Жизнь должна идти своим чередом. Если человек хочет видеть вещие сны, тогда ему придется поменять образ жизни. А этого делать не стоит», — резюмировала собеседница агентства.

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