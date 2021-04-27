Торги для индексов S&P 500 и Nasdaq завершились рекордными показателями

Вашингтон, 27 апреля. Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрыли торговые сессии с рекордно высокими показателями, а Dow Jones снизился.

Инвесторы готовятся к одной из самых загруженных недель сезона отчетности в США. Среди них — технологические гиганты Microsoft, Apple, владелец Google Alphabet, Facebook и Amazon. Также в центре внимания рынка итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно прогнозам, регулятор может сохранить приверженность мягкой денежно-кредитной политике, несмотря на экономический подъем, пишет FINMARKET.RU.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии сократился на 61,92 пункта (0,18) — до 33981,57 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 7,45 пункта (0,18%), до рекордного максимума в 4187,62 пункта. На 121,97 пункта (0,87%) вырос Nasdaq Composite и составил 14138,78 пункта, что также является рекордом.

В марте текущего года рекордный рост был зафиксирован на рынке недвижимости в США — средняя цена реализации готовых объектов составила 329 тыс. долларов. При этом покупатели сохраняют активность, отметил главный экономист NAR Лоренс Юн.