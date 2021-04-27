Комплекс для повышения урожайности на основе нейросети создан в России

Таганрог, 27 апреля. Комплекс, обрабатывающий зерно для повышения урожайности, создали ученые из Инжинирингового центра приборостроения.

Инновационная разработка состоит из нескольких узлов. Первый из них полностью создан таганрогскими специалистами. Узел оставляет только хорошие зерна с помощью алгоритмов нейросети. ИИ прямо в потоке анализирует каждое семя, оценивая его форму, наличие дефектов и цвет.

Во время этого процесса происходит и отсев различных посторонних примесей. Комплекс способен обрабатывать таким образом до трех тонн зерна в час. Разработка рассчитана на серийный выпуск, отмечают эксперты.

Российские ученые занимаются разработкой инноваций в разных сферах. Недавно специалистами из Волгограда был изобретен новый рецепт колбасы. Особенность продукта в том, что он обладает пониженной калорийностью.