Британцев впечатлила «разрывающая на части» американские ракеты российская система ПРО

Лондон, 27 апреля. Россия провела испытания нового оружия, способного «разрывать на части» американские космические ракеты, пишут британские журналисты.

Тестирование новой российской системы противоракетной обороны на территории полигона Сары-Шаган, расположенного в Казахстане, попало на видео, отметили авторы британского издания The Sun, которых впечатлил запуск противоракеты. Они уточнили, что в леденящем кровь ролике продемонстрирована работа комплекса, задачей которого является противодействие баллистическим ракетам, достигающим своих целей через космическое пространство при помощи суборбитального полета.

Новая противоракета, разработанная в России, обладает впечатляющими скоростными характеристиками. Она способна разгоняться до трех километров в секунду и более, подчеркнули авторы статьи, ссылаясь на слова российского генерал-майора Сергея Грабчука. Таким образом испытанный боеприпас может передвигаться в четыре раза быстрее, чем пуля, выпущенная из автомата Калашникова. Военачальник рассказал, что серия тестовых запусков показала соответствие противоракеты заявленным характеристикам. Кроме того, он отметил, что расчеты ПВО успешно справились с задачей, уничтожив тренировочную мишень с высокой точностью.

Ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что отечественные системы противовоздушной и противоракетной обороны получили способность бороться с вражескими целями не только в воздушном пространстве, но в ближнем космосе, выйдя таким образом на новый уровень.