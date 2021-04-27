Мишустин заявил о продлении программы туристического кешбэка

Москва, 27 апреля. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что программа туристического кешбэка в стране будет продлена.

Кабмин планирует выделить на ее осуществление дополнительно 4,7 миллиарда рублей. Об этом премьер-министр сообщил в ходе заседания правительства 27 апреля.

«По поручению президента правительство продлевает программу», — сказал Мишустин.

Речь идет о кешбэке за туристические поездки граждан России в пределах страны. Также россиянам могут предоставить возврат половины стоимости путевки при поездке детей в летние лагеря. Эта мера поддержки способна поддержать отечественные организации летнего оздоровительного отдыха, заявляла ранее корреспонденту Федерального агентства новостей детский омбудсмен Анна Кузнецова.