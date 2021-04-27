Дмитрий Песков назвал тему переговоров Путина и Зеленского

Москва, 27 апреля. Переговоры российского президента Владимира Путина и его коллеги из Украины Владимира Зеленского будут касаться двусторонних отношений, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, во время встречи глав государств вопросы урегулирования обстановки в Донбассе не будут обсуждаться.

«Путин абсолютно четко изложил отношение к возможному наполнению диалога», — сказал Песков.

Основной темой переговоров станет проблематика двусторонних отношений Москвы и Киева, подчеркнул спикер.

Как стало известно ранее, Зеленский объявил о возможном заключении «пасхального перемирия» в Донбассе.