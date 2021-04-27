Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с PrimaMedia

Москва, 27 апреля. Крупный региональный медиахолдинг PrimaMedia и Медиагруппа «Патриот» объявили о начале информационного сотрудничества.

PrimaMedia включает в себя подразделения в 13 субъектах России и обособленное представительство в Республике Корея. Наиболее плотно этот медиахолдинг представлен на Дальнем Востоке. Там функционируют десять новостных сайтов, аффилированных с PrimaMedia. Они охватывают до 80% территории Дальневосточного федерального округа.

«Дальний Восток — это совсем не окраина, а ключ нашей страны к тихоокеанскому региону. Наши предки здесь сражались за интересы России, и, несмотря на сложности отношений с Японией, мы должны активно развивать российское влияние в информационном пространстве региона», — отметил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

К тому же за последний год у PrimaMedia появились представительства на Камчатке и в Забайкальском крае. Что касается филиала медиахолдинга в Южной Корее, он учрежден два года назад. В PrimaMedia рассчитывают, что сотрудничество с Медиагруппой «Патриот» позволит им выйти на новые медиарынки.

Медиагруппа «Патриот» ранее объявила о начале совместной работы с газетой «Наш Бийск». Это издание посвящено новостям крупного научного и промышленного центра Южной Сибири. Сотрудничество поспособствует региональному и информационному развитию России.