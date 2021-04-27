Производство «Спутника V» идет в авральном режиме из-за огромного спроса во всем мире

Москва, 27 апреля. Огромный спрос на российскую вакцину «Спутник V» наблюдается во всем мире, из-за чего производство препарата идет в авральном режиме, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил об устойчиво высоком спросе во всем мире на разработанный в стране препарат. Вакцину «Спутник V» одобрили уже 60 государств, что говорит о высоком уровне безопасности препарата. Результаты последних исследований показали эффективность вакцины почти в 98%. Производство «Спутника V» идет в авральном режиме из-за высокого спроса в мире.

Российские ученые намерены выпустить в гражданский оборот 57 млн доз вакцины от коронавируса до конца мая, говорится в отчете Минздрава РФ. В регионы страны поставили порядка 11,6 млн партий препарата.