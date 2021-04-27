Возмущенные уходом Неваляшки зрители требуют изгнания Киркорова из «Маски»

Москва, 27 апреля. Поклонники «Маски» были возмущены уходом из проекта Неваляшки, которой оказался певец Стас Пьеха. После разоблачения артиста в соцсетях стали требовать выгнать Филиппа Киркорова.

Король эстрады, как и другие судьи программы, остались в восторге от выступлений «оранжевого чуда». Но в последнем выпуске все же отдали предпочтение участнику в костюме Зайца.

Телезрители, возмущенные уходом Неваляшки, «набросились» на Киркорова. Зачастую члены жюри распределяют свои голоса так, что вершить судьбу участников приходится председателю судейской бригады — королю эстрады. И к его выбору у поклонников шоу большие вопросы.

«Киркорова — убрать из судей! Надоело наблюдать, как ему все льстят, а он выкидывает сильнейших участников», — пишут в Сети с требованием изгнать артиста из жюри.

Стас Пьеха покорил зрителей НТВ своими выступлениями на самом засекреченном шоу российского телевидения. Они трепетно относятся к певцу и признаются, что он их приятно удивил. Участник «Фабрики звезд» демонстрировал многогранность своего таланта и блестящие номера, от которых было невозможно оторваться.

На телепроекте остались четыре участника: Змея, Крокодил, Лама и Заяц. Победителя второго сезона шоу «Маска» определят уже в воскресенье, 2 мая.