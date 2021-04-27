Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 12:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:25
Голикова рассказала, когда у россиян выработается коллективный иммунитет к COVID-19
12:23
Экономика
Кабмин выделит 4 млрд рублей на субсидии системообразующим предприятиям
12:22
Политика
Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с Бегловым
12:21
Экономика
Торги для индексов S&P 500 и Nasdaq завершились рекордными показателями
12:21
Происшествия
Инспектор в заповеднике Ялты умышленно протаранил велосипедиста на квадроцикле
12:19
Шоу-бизнес
Владимир Епифанцев раскрыл подробности драки в одном из ресторанов Петербурга
12:15
Происшествия
Школьница покончила с собой в Подмосковье из-за разлуки с отцом
12:14
Общество
Комплекс для повышения урожайности на основе нейросети создан в России
12:14
Армия
Британцев впечатлила «разрывающая на части» американские ракеты российская система ПРО
12:13
Экономика
Мишустин заявил о продлении программы туристического кешбэка
12:13
Политика
Дмитрий Песков назвал тему переговоров Путина и Зеленского
12:12
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с PrimaMedia
12:11
Общество
Песков заявил о готовности РФ предоставить Бразилии необходимые данные по «Спутнику V»
12:11
Общество
Производство «Спутника V» идет в авральном режиме из-за огромного спроса во всем мире
12:10
Шоу-бизнес
Возмущенные уходом Неваляшки зрители требуют изгнания Киркорова из «Маски»
12:08
Происшествия
Жителю Приморья грозит 10 лет тюрьмы за стрельбу из пневматического ружья по подросткам
12:08
Общество
Голикова назвала число россиян, привитых двумя компонентами вакцины
12:07
Общество
Эфир: День парламентаризма в России. Есть ли польза от депутатов?
12:06
Армия
Зеленский прибыл в Херсонскую область для осмотра позиций ВСУ на границе с Крымом
12:06
Армия
Шойгу резко ответил на «предупреждения» Запада об активности ВС России
Все новости

Возмущенные уходом Неваляшки зрители требуют изгнания Киркорова из «Маски»

Шоу-бизнес
Возмущенные уходом Неваляшки зрители требуют изгнания Киркорова из «Маски»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 27 апреля. Поклонники «Маски» были возмущены уходом из проекта Неваляшки, которой оказался певец Стас Пьеха. После разоблачения артиста в соцсетях стали требовать выгнать Филиппа Киркорова.

Король эстрады, как и другие судьи программы, остались в восторге от выступлений «оранжевого чуда». Но в последнем выпуске все же отдали предпочтение участнику в костюме Зайца.

Телезрители, возмущенные уходом Неваляшки, «набросились» на Киркорова. Зачастую члены жюри распределяют свои голоса так, что вершить судьбу участников приходится председателю судейской бригады — королю эстрады. И к его выбору у поклонников шоу большие вопросы.

«Киркорова — убрать из судей! Надоело наблюдать, как ему все льстят, а он выкидывает сильнейших участников», — пишут в Сети с требованием изгнать артиста из жюри.

Стас Пьеха покорил зрителей НТВ своими выступлениями на самом засекреченном шоу российского телевидения. Они трепетно относятся к певцу и признаются, что он их приятно удивил. Участник «Фабрики звезд» демонстрировал многогранность своего таланта и блестящие номера, от которых было невозможно оторваться.

На телепроекте остались четыре участника: Змея, Крокодил, Лама и Заяц. Победителя второго сезона шоу «Маска» определят уже в воскресенье, 2 мая.

киркоров шоу маска
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 252256 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 89095 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 66340 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 49586 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 39679 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Все новости / Шоу-бизнес / Возмущенные уходом Неваляшки зрители требуют изгнания Киркорова из «Маски»
Рейтинг@Mail.ru