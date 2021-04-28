Пиар-служба Blackwater, а впоследствии и Xe LLC Services не скрывала, что реструктуризация проводится с целью ухода от негативных последствий деятельности ЧВК на территории других стран. Такую же позицию подтверждали и некоторые члены совета директоров Blackwater, в связи с чем нет ничего удивительного, что в данный период с поста руководителя компании ушел ее основатель — Эрик Принс. Это также являлось частью стратегии «контроля ущерба», поскольку он слишком явно ассоциировался с Blackwater и ее покровителями из Республиканской партии и ЦРУ, что могло сделать новую/старую компанию объектом атак со стороны демократов. Тут руководству Blackwater нельзя отказать в прозорливости, так как судебные процессы над некоторыми преступниками из данной ЧВК тянулись до середины 2010-х, а тех, кого посадили, помиловал Трамп в конце 2020 года.



Разумеется, если бы новая компания ассоциировалась с Blackwater, судебные разбирательства регулярно бы портили ее воссоздаваемый имидж, где не было места военным преступлениям в Ираке. Тем не менее Academi LLC пришлось в 2010-х годах выплачивать компенсации, связанные с деятельностью Blackwater. В частности, в 2012-м компания возместила 7,5 миллиона долларов федеральному правительству в виде штрафа за хранение автоматического оружия на территории США без регистрации, ложь федеральным надзорным органам в отношении оружия, переданного Иордании, и целый ряд других полузаконных или нелегальных сделок и операций.



Федеральное правительство США главным образом сосредоточилось на наказании рядовых военных преступников в Ираке и фактически сняло основные обвинения с Blackwater, которые предъявляли сначала Xe LLC Services, а затем Academi LLC. Этому способствовало ЦРУ, ведущее активную работу по купированию историй с тайными тюрьмами, пытками и преступлениями американской ЧВК, чтобы избежать негатива, который угрожал разведсообществу и рынку «приватизированной войны» США.



Уже осенью 2008 года начались подготовительные работы по реструктуризации Blackwater, коснувшиеся как операций в Ираке и Афганистане, так и изменений в руководящем составе, откуда постепенно выводился Эрик Принс, который сначала ушел с поста главы компании, а в 2010-м и вовсе покинул ее.

