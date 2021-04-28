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XE
ACADEMI
История трансформаций Blackwater после имиджевой катастрофы.
В 2010 году на фоне разоблачений преступлений Blackwater появилась новая ЧВК — Xe Services. Она провозгласила отказ от практики своей прародительницы и начала процесс купирования последствий громких скандалов. Вскоре ей на смену в рамках очередного ребрендинга пришла ЧВК Academi, которая впоследствии вошла в конгломерат Constellis, где и находится до сих пор.
Эта история о том, как наиболее скандальная частная военная компания нулевых пыталась скрыться от ответственности, меняя названия и руководителей, что в итоге позволило ей остаться одним из крупнейших игроков на рынке, перейдя из-под контроля ЦРУ под крыло Пентагона.
В рамках проекта «Частные армии» автор Telegram-канала Colonelcassad рассказывает о реинкарнациях ЧВК Blackwater.
КУПИРОВАНИЕ НЕГАТИВА
История становления Xe LLC Services и Academi берет свое начало в конце нулевых, когда череда громких скандалов, связанных с компанией Blackwater и военными преступлениями ее сотрудников, привела самую крупную ЧВК на рынке к имиджевой катастрофе. За ней последовали падение прибыли, утеря государственных контрактов и проблемы с американским и иракским законами, которые вызвала прежде всего бойня на площади Нисур.
Руководство Blackwater к концу 2008 года осознало, что выдвинутые в Ираке против компании обвинения в убийстве безоружных иракских граждан, а также негативная реакция американских государственных структур сделали невозможным функционирование ЧВК на прежних принципах. Имидж фирмы Эрика Принса стал слишком токсичным, что напрямую влияло на процесс предоставления госконтрактов, которые обеспечили ей в свое время взрывной рост прибыли.

Не помогали ни связи Принса с истеблишментом Республиканской партии, ни покровители из ЦРУ. Причины проблем крылись не только в самом факте совершения военных преступлений на территории Ирака и Афганистана, но и в изменившемся отношении американского общества к иракской войне. К 2008−2009 годам уже вовсю полыхали скандалы с пытками в Абу-Грейб, тайными тюрьмами ЦРУ в Восточной Европе и концлагерем в Гуантанамо на фоне осознания, что война идет совсем не так, как обещали Джордж Буш-младший и так называемая банда Чейни. Демократии в Ираке не наступило, а ситуация с безопасностью оставалась стабильно катастрофической.
Прекрасно понимая, что после победы на выборах Барака Обамы, который открыто постулировал пересмотр вопросов с пытками, тайными тюрьмами и военными преступлениями, руководство Blackwater решило провести реструктуризацию и ребрендинг компании, чтобы похоронить вместе с ней пострадавший имидж и продолжить работу уже в рамках другой структуры с чистой репутацией.
Пиар-служба Blackwater, а впоследствии и Xe LLC Services не скрывала, что реструктуризация проводится с целью ухода от негативных последствий деятельности ЧВК на территории других стран. Такую же позицию подтверждали и некоторые члены совета директоров Blackwater, в связи с чем нет ничего удивительного, что в данный период с поста руководителя компании ушел ее основатель — Эрик Принс. Это также являлось частью стратегии «контроля ущерба», поскольку он слишком явно ассоциировался с Blackwater и ее покровителями из Республиканской партии и ЦРУ, что могло сделать новую/старую компанию объектом атак со стороны демократов. Тут руководству Blackwater нельзя отказать в прозорливости, так как судебные процессы над некоторыми преступниками из данной ЧВК тянулись до середины 2010-х, а тех, кого посадили, помиловал Трамп в конце 2020 года.

Разумеется, если бы новая компания ассоциировалась с Blackwater, судебные разбирательства регулярно бы портили ее воссоздаваемый имидж, где не было места военным преступлениям в Ираке. Тем не менее Academi LLC пришлось в 2010-х годах выплачивать компенсации, связанные с деятельностью Blackwater. В частности, в 2012-м компания возместила 7,5 миллиона долларов федеральному правительству в виде штрафа за хранение автоматического оружия на территории США без регистрации, ложь федеральным надзорным органам в отношении оружия, переданного Иордании, и целый ряд других полузаконных или нелегальных сделок и операций.

Федеральное правительство США главным образом сосредоточилось на наказании рядовых военных преступников в Ираке и фактически сняло основные обвинения с Blackwater, которые предъявляли сначала Xe LLC Services, а затем Academi LLC. Этому способствовало ЦРУ, ведущее активную работу по купированию историй с тайными тюрьмами, пытками и преступлениями американской ЧВК, чтобы избежать негатива, который угрожал разведсообществу и рынку «приватизированной войны» США.

Уже осенью 2008 года начались подготовительные работы по реструктуризации Blackwater, коснувшиеся как операций в Ираке и Афганистане, так и изменений в руководящем составе, откуда постепенно выводился Эрик Принс, который сначала ушел с поста главы компании, а в 2010-м и вовсе покинул ее.
XE LLC SERVICES
В 2009 году на месте находящейся в процессе ликвидации Blackwater Worldwide появилась новая компания — Xe LLC Services, которая де-факто была прямым наследником ЧВК Blackwater, хотя руководство в своей публичной пиар-стратегии всячески стремилось дистанцироваться от скандального предка. В официальных заявлениях указывалось, что название не имеет большого значения, а в его смене нет ничего необычного.
Одно из крупнейших дочерних ответвлений Blackwater Worldwide — Blackwater Lodge & Training Center. Через нее осуществлялись тренировочные миссии на территории США и зарубежных стран. Вскоре эта компания в контрактах с Госдепом и ЦРУ превратилась в US Training Center Inc.
Несмотря на новый бренд, смену имиджа и юридического лица, сами базы подготовки остались теми же, как и основной задействованный там персонал, кроме ряда скомпрометированных в Ираке сотрудников.
С целью продемонстрировать отличия между Blackwater и Xe LLC Services, руководство новой ЧВК заявило, что некоторые направления деятельности будут свернуты. В условиях давления со стороны правительства США она не только потеряла ряд выгодных контрактов, но и фактически сама отказалась от предложений, которые были связаны с охранной деятельностью.

Авиационное подразделение AAR Corp, принадлежавшее Blackwater Worldwide, было продано стороннему покупателю за 200 миллионов долларов. В рамках «контроля ущерба» компания провозгласила, что теперь вместо прямой охранной деятельности ее главным направлением бизнеса будут услуги по обучению специалистов в этой области. При этом была оставлена лазейка для возобновления прежней работы в вопросах «защиты персонала в условиях повышенной опасности». С целью подкрепить эти заявления, которые озвучивались в том числе на заседаниях сенатских комитетов, занимавшихся вопросами, связанными с Blackwater, компания взялась за развитие новых направлений деятельности:
Мелкосерийное производство нестандартного специального оружия и спецсредств;
Строительство тренировочных лагерей (как в США, так и за рубежом);
Подготовка собак;
Обучение работе с БПЛА;
Тренинги по самообороне для гражданских лиц и спортсменов и т. д.
Наличие большого количества подготовленных военных специалистов позволяло быстро подпитывать свежесозданные сферы услуг квалифицированными кадрами, которые должны были наполнить новый бренд позитивным медийным содержанием.

В рамках урегулирования отношений с властями 18 августа 2010 года компания Xe Services LLC вступила в гражданское соглашение с Государственным департаментом США в связи с предполагаемыми нарушениями Закона о контроле за экспортом оружия (AECA) и Правил международной торговли оружием (ITAR). Согласно официальному документу Госдепа, Xe LLC (Blackwater) совершила 288 нарушений ITAR, включая несанкционированный экспорт оборонных изделий и предоставление услуг иностранным конечным пользователям в нескольких странах в период с 2003 по 2009 годы. Данные действия не были связаны с секретными технологиями и не привели к негативным последствиям для национальной безопасности. Госдеп признал, что многие из обнаруженных и предполагаемых нарушений ITAR произошли, когда Xe LLC (Blackwater) предоставляла услуги в поддержку программ правительства США и военных операций за рубежом в период с 2003 по 2009 годы.
В соответствии с четырехлетним соглашением, Xe LLC обязалась выплатить установленные государством компенсации и гражданский штраф в размере 42 миллионов долларов для завершения урегулирования ситуации. Госдеп США также определил, что административное отстранение ЧВК от работы на рынке нецелесообразно, и отменил проводимую в 2009—2010 годах политику отказа в выдаче лицензий Xe LLC.
Было объявлено, что Государственный департамент удовлетворен предпринятыми компанией шагами для устранения инцидентов, связанных с ITAR и рядом других вопросов, где имелись нарушения, обнаруженные в ходе работы сенатских комиссий по делу Blackwater. Отмечалось, что этому способствовал внешний аудит фирмы независимым комитетом, а также согласие Xe LLC на надзор со стороны федеральных регуляторов.

Если до 2008 года ЧВК Blackwater позиционировала себя как сугубо частного игрока на рынке «приватизированной войны» (хотя, конечно же, компания очень сильно зависела от ЦРУ), то с 2009 года надзор государства неуклонно возрастал. Сначала через независимую комиссию и сторонних аудиторов, а затем и через прямой ввод в правление ЧВК лиц, согласованных в Госдепе, ЦРУ и Сенате США, то есть, теми структурами, которые с одной стороны предоставляли компании государственные контракты, а с другой — контролировали ее. Таким образом, участие властей в функционировании ЧВК становилось более явным, а бывшая Blackwater была вынуждена на это согласиться.

Договор от 18 августа с Госдепом фактически снял с Xe LLC основные претензии властей и открыл возможность вновь получать государственные контракты, связанные с охранной деятельностью, в том числе и за рубежом. Разумеется, их объемы не были столь велики, как в период 2003—2008 годов, но уже сама возможность остаться в бизнесе гарантировала выживание компании в долгосрочной перспективе, даже в условиях необходимости выплачивать компенсации и наблюдать за судебными процессами в отношении бывших сотрудников Blackwater. В 2010-м Xe LLC смогла подписать контракты по линии ЦРУ и Госдепа на сумму от 250 до 320 миллионов долларов. В период с 18 августа 2010-го по 12 декабря 2011 года бывшая Blackwater выплатила часть предусмотренных штрафов, избавилась от Эрика Принса, взяла несколько госзаказов и провела частичный ребрендинг (некоторые дочерние предприятия компании сохранили название Blackwater, хотя главные «дочки» были переименованы или проданы).
Важным этапом перемен стала покупка сильно подешевевшей Xe LLC консорциумом USTC Holdings в декабре 2010 года, после чего основатель ЧВК Blackwater уже не имел отношения к компании, а начальниками назначили новых людей, тесно связанных с военно-политической элитой США.
Смена руководства ЧВК была одним из условий соглашения Xe LLC и USTC Holdings. Независимым директором Xe LLC Services 4 мая 2011 года стал бывший генеральный прокурор США Джон Эшкрофт (работал при администрации Буша-младшего в 2001—2005 годах). Генеральным директором компании в июне стал прослуживший 30 лет в ВВС Соединенных Штатов Тед Райт, который ранее руководил подрядчиком Пентагона KBR Inc. Новый совет директоров Xe LLC составили бывшие чиновники Минобороны США и ЦРУ, а также два экс-сотрудника Белого дома — Джон Эшкрофт и Джек Куинн (начальник штаба и советник вице-президента Альберта Гора в администрации Билла Клинтона).

Таким образом, процесс трансформации ЧВК затронул ее руководство и менеджмент: помимо уже привычных отставных военных и офицеров ЦРУ, туда пришли представители двухпартийного политического истеблишмента, что трактуется как часть договоренности по купированию проблем с Blackwater. В частности, в компании появились два влиятельных функционера от Республиканской и Демократической партий.

К июлю 2011 года процесс реорганизации руководства был завершен. ЧВК, продолжая работу по «контролю ущерба», приступила к следующему этапу. Тогда ее сотрудники все еще служили в Афганистане и дорабатывали оставшиеся контракты в Ираке под видом уже новой компании, на которую не распространяются претензии иракского МВД, связанные с бойней на площади Нисур. Стоит отметить, что, несмотря на потерю части предложений и продажу некоторых направлений бизнеса, в тот период на ЧВК, по разным оценкам, работало от 73 до 97 тысяч человек, из них около 20 тысяч — в зонах военных конфликтов (в основном, Ирак и Афганистан). При этом компания сохраняла высокий уровень зарплат для специалистов и не прекращала деятельность по рекрутингу отставных военных и сотрудников спецслужб, которым предлагали выгодные условия труда в «частном секторе». Как отмечалось в публикациях того периода, скандалы и обвинения в военных преступлениях лишь ограниченно повлияли на привлекательность Xe LLC для отставников, ищущих работу по основному профилю. В период с июля по декабрь 2011 года компания выплатила часть штрафов и проявляла активность в недавно созданных направлениях бизнеса, открыв несколько школ и ведя деятельность в гражданском секторе.
Одновременно началась подготовка к очередному ребрендингу, на чем настаивали владельцы консорциума USTC Holdings, которые хотели полностью избавиться от связи с Blackwater.
Xe LLC 12 декабря официально сообщила, что меняет свое название на Academi. Был запущен новый веб-сайт, представлены логотип компании, ее слоганы и публичная стратегия развития. В отличие от прошлого ребрендинга, на этот раз акцент был сделан на том, что смена имени важна, так как символизирует разрыв с прошлым и отражает те преобразования, которые произошли в компании после смены названия Blackwater. Нынешнее руководство позиционировало время существования Xe LLC как период устранения недостатков и нарушений в работе.

Слоган новой/старой компании выглядел так:
«Элитное обучение. Надежная защита».
По заявлениям руководства, это отражало принципы принятой стратегии в области тренингов и услуг безопасности. Новая штаб-квартира Academi была открыта в Арлингтоне (штат Вирджиния), но основной центр обучения, с которого когда-то начинала Blackwater, по-прежнему располагался в Мойоке (штат Северная Каролина). Генеральный директор Academi объяснил выбор названия отсылкой к платоновской Академии, поскольку это отражает новые идеалы компании — превосходство, честь и дисциплину, которые должны формировать обученных воинов-мыслителей.

Таким образом, в декабре 2011 года закончилась недолгая история Xe LLC Services. Фактически она стала своеобразным демпфером, с помощью которого руководство Blackwater частично купировало последствия военных преступлений и нарушений американского законодательства, а правительство США установило открытый непрямой контроль над компанией (более осязаемый, нежели у ЦРУ), назначив элементы внешнего управления и обновив совет директоров через смену собственника. О самостоятельных амбициях Эрика Принса, пытавшегося позиционировать свою ЧВК как независимого игрока, который помогает, но не подчиняется, пришлось забыть. Последствия этого удара до сих пор сказываются на отношениях Принса с американским истеблишментом. На смену Xe LLC пришла Academi, которая продолжила ликвидацию ущерба, когда-то нанесенного Blackwater.
ACADEMI
ЧВК Academi логичным образом продолжила историю Xe LLC. Пользуясь снятием ограничений на получение государственных контрактов, она развернула активную деятельность за рубежом. Несмотря на заявления о том, что компания сосредоточится на обучении, довольно быстро выяснилось, что контракты на охрану дипломатических представительств и нефтяных объектов заключаются столь же легко, как и во времена Blackwater. В рекрутинговых документах, публиковавшихся в интернете, прямо писалось, что Academi — частная военная компания, а ее сотрудники — частные охранные или частные военные подрядчики. Де-факто, несмотря на ребрендинг, Academi стремилась удержаться на том рынке, который в свое время озолотил Blackwater.
С 2011 по 2014 год основными официальными направлениями деятельности Academi (которые публиковались в рекрутинговых документах) были:
Риск-менеджмент и пакетные решения в сфере безопасности под ключ;
Консалтинг в сфере безопасности;
Морская безопасность;
Разведка и анализ внешних и внутренних угроз;
Обучение специалистов различного уровня и профиля;
Мобильное сопровождение ВИПов и конвоирование;
Охрана объектов и дипломатических представительств;
Поддержка разведывательных и логистических действий;
Подготовка гражданских специалистов;
Воздушная поддержка наземных действий.
В этот период активный штат компании после реорганизации и оптимизации составлял порядка 20−25 тысяч активных сотрудников силового профиля за рубежом и несколько десятков тысяч обеспечивающего персонала. Для сотрудников, работающих в горячих точках, сохранялись высокие зарплаты — 1000−1200 долларов в сутки, что гарантировалось государственными контрактами.

Несмотря на некоторое сокращение возможностей, компания по-прежнему могла похвастаться наличием транспортных самолетов, БПЛА, большим парком автомобилей (включая бронированные лимузины и внедорожники). Личный состав имел доступ к современным образцам стрелкового оружия, средствам индивидуальной защиты и арсеналу спецподразделений армии США. Юридические вопросы по хранению оружия и его непрозрачному перемещению в другие страны и обратно были окончательно закрыты к 2013 году. Этому способствовала позиция Госдепа США, который удовлетворился уровнем выполнения требований, выдвинутых к Xe LLC, а затем и к Academi в 2010—2011 годах.

Компания продолжала деятельность в США как в рамках подготовки специалистов для работы за рубежом, так и тренингов для полицейских и сотрудников безопасности, служащих внутри страны. Помимо уже привычных Ирака и Афганистана, представители компании работали на территории Европейского союза, различных африканских стран и монархий Персидского залива, используя приобретенные еще во времена Blackwater связи. Модернизированный внутренний кодекс поведения сотрудников ЧВК, принятый после ввода внешнего управления, предписывал более тщательную заботу об имидже компании, чтобы он не был поставлен под угрозу «ошибочными» или «неправильными» действиями служащих, отправленных в горячие точки. Эти пожелания отражали и видение Госдепа и Сената США, которые не были заинтересованы в скандалах, затрагивающих американскую политику в Ираке и Афганистане.
Если рассматривать структуру, то, как и во времена Blackwater, она представляла собой конгломерат материнской компании и россыпи профильных дочерних предприятий, специализация которых наглядно показывает спектр интересов Academi.

ЧВК осуществляла наем граждан из различных стран через свой филиал Satelles Solutions, Inc. На сайте было указано, что они предоставляют «лучших военных со всего мира», которые могут вести деятельность в любом месте. Задачи варьировались «от небольших и локальных до крупномасштабных операций, требующих внушительного числа людей для обеспечения безопасности в регионе».

Вот некоторые из дочерних предприятий:
United States Training Center
Главный тренировочный центр (основанный еще Эриком Принсом) — занимается обучением солдат регулярной армии и специальных подразделений. В подготовительном лагере в Северной Каролине есть все необходимое для тренировки: стрельбища, полигоны, искусственный водоем и аэродром.
Presidential Airways
Имела тесные контакты с Министерством обороны США. Компании принадлежало несколько самолетов CASA 212 и Boeing 767. Она также владела вертолетами MD-530, которые часто использовались Academi во время Иракской войны.
Blackwater Armored Vehicle
Занималась конструированием легкой бронетехники. Основное производство (6,5 тыс. кв. м) находилось в Камдене, Северная Каролина. Одной из разработок компании является бронетранспортер Grizzly APC, созданный специально для ведения боевых действий в городских условиях.
STI Aviation
Член FAA/JAA. Занималась техническим обслуживанием и ремонтом воздушных судов.
K-9
Известна по одноименному фильму. В основном осуществляла подготовку служебных и боевых собак для выполнения военных и правоохранительных функций (например, работы в качестве патрульных животных), а также ищеек взрывчатых веществ и наркотиков.
Blackwater Target Systems
Производила оборудование для стрельбищ и тиров.
Blackwater Airships
Занималась конструированием разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов.
Raven Development Group
Строительная организация, разработавшая сооружения, здания и тренировочные комплексы Xe Services.
Помимо этого, полностью изменилось медийное позиционирование ЧВК Academi в СМИ. Количество заявлений для прессы и различных пиар-акций резко сократилось, что зачастую трактовалось как попытка создать «скучный имидж», чтобы уйти от негативного шлейфа, связанного с Blackwater. Кроме того, в свете изменения отношений компании и государства самореклама в стиле Эрика Принса более не требовалась. Цели изменились, и в большой медийности особой нужды не было.

Наиболее удачным для Academi оказался 2013 год. Помимо уже действующих контрактов, было заключено новое соглашение с Госдепом США на охрану дипломатических представительств, а также отдельный договор с правительством Греции, где Academi занималась подготовкой полиции и выявлением в ее рядах неблагонадежных лиц на фоне острой политической нестабильности в стране. В целом к данному моменту кризис 2008—2009 годов был преодолен, и компания вышла «на траекторию устойчивого развития». Это позволяет говорить о том, что курс на реструктуризацию и ребрендинг был выбран верно.

Наиболее громкой историей, связанной с операциями Academi в период с 2011 по 2014 годы, стало появление сотрудников ЧВК на Украине, где разгоралась гражданская война, вызванная государственным переворотом в Киеве, в котором США играли далеко не последнюю роль.
В марте 2014-го, уже после установления нового режима на Украине, появилась информация, что на юго-восток страны было переброшено до 300 сотрудников ЧВК Greystone, имеющих опыт боевых действий в Ираке и Афганистане.

Зарегистрированная на Барбадосе Greystone LTD являлась дочерним предприятием Blackwater Worldwide, затем Xe LLC Services, а на 2014-й год — Academi. Согласно публикациям в прессе того периода, деньги на контракт с Greystone якобы поступили от украинских олигархов Игоря Коломойского и Сергея Таруты, которые рассматривали американскую ЧВК как средство быстрого решения наиболее важных проблем в сфере безопасности на фоне эскалации в Донбассе. При этом формирование добровольческих батальонов из украинских националистов еще находилось в зачаточном состоянии, и в период с марта по апрель 2014 года квалифицированные сотрудники ЧВК могли играть важную роль в решении вопросов охраны, обучения и консалтинга, а также, по образцу греческой миссии Academi, помочь устранить нелояльные кадры в структурах СБУ и МВД Украины. По заявлению анонимного сотрудника украинской службы безопасности, идею привлечения Greystone поддерживал и исполняющий обязанности президента Украины, бывший глава СБУ Александр Турчинов. Переброска наемников осуществлялась через аэропорт в Киеве, после чего часть из них отправилась в Днепропетровск.

Официально Киев отрицал приглашение ЧВК Greystone для работы на Украине. Academi по данному поводу выпускала официальное заявление:
«Некоторые безответственные блогеры в последнее время распространяют слухи, что сотрудники Academi (действуя под именем Blackwater) работают на Украине. Подобные неподтвержденные сообщения наряду с отсутствием фактов и знания контекста работы нашей компании являются не чем иным, как попытками создать истерию и сенсации во время реального кризиса».

Greystone LTD. также официально опровергала эту информацию:
«Хотя Greystone располагает возможностью дислоцировать работающий в области безопасности персонал и инструкторов в любой точке земного шара, компания в настоящее время не имеет сотрудников на Украине и не планирует направлять их туда».

Комментируя такие сведения, МИД РФ указывал, что на Украине действует до 150 сотрудников ЧВК Greystone LTD., переодетых в форму бойцов спецподразделения «Сокол».
«Появившаяся в СМИ информация о планах привлечения нынешней украинской властью сотрудников иностранных частных военных компаний для „обеспечения правопорядка“ может свидетельствовать о стремлении киевского режима к подавлению гражданского протеста и недовольства.

Так или иначе можно констатировать, что при отсутствии поддержки со стороны украинского населения у майдановского правительства остается один способ сохранить власть — мобилизуя любую поддержку зарубежных спонсоров, включая использование иностранных наемников. В частности, среди кандидатов на такую жандармскую роль фигурирует ныне зарегистрированная на Барбадосе компания Greystone Limited, входящая в корпорацию Academi. Речь идет об аналоге и, возможно, аффилированной структуре частной армии Blackwater, сотрудники которой неоднократно обвинялись в жестоких и систематических нарушениях прав человека в различных горячих точках мира. Очевидно, что такая практика, если она действительно будет воплощена в жизнь, нарушает законодательство Украины, которое запрещает участие иностранных граждан в работе даже украинских частных охранных компаний. Подобные инициативы — свидетельство неспособности тех, кто дорвался до власти в Киеве, обеспечить минимальный порядок внутри страны и, вероятно, гарантировать собственную безопасность. Встает также логичный вопрос и о стоимости, а также источниках финансирования привлечения наемников», — из заявления МИД РФ от 31 марта 2014 года.

В 2014 году компания Greystone Limited была зарегистрирована на Барбадосе и имела офисы в Чесапике (штат Вирджиния, США), в Абу-Даби (ОАЭ) и на Бермудских островах. Официально в составе ЧВК числилось до 700 человек персонала, а также 32 воздушных судна, которые использовались в интересах как Greystone Limited, так и Academi.

Уже в 2015-м хакерская группа «КиберБеркут» опубликовала пакет документов, связанных с ЧВК Green Group, где демонстрировались объемы помощи Украине со стороны США и НАТО с марта по октябрь 2014 года, включая отправку специальных команд на юго-восток. Greystone Limited в указанных документах не упоминалась, но факт переброски групп американского спецназа в Николаев и Кировоград в марте-апреле 2014 года подтверждался. В апреле 2015-го официальные представители ДНР также заявляли, что до 70 сотрудников ЧВК действовали в районе Волновахи. В отличие от 2014 года, где имелись разные косвенные свидетельства, доказывающие присутствие Greystone на Украине, в случае с Волновахой с подтверждающей информацией было куда сложнее.
В целом тема нахождения ЧВК Greystone на Украине (а также работы компаний Academi, Green Group, ASBA Otago и др.) в 2014 году еще ждет своих пытливых исследователей.
TRIPLE CANOPY
И CONSTELLIS
Примечательно, что уже летом 2014 года ЧВК Academi вновь переживает структурную перестройку и входит в состав конгломерата Triple Canopy. Эта компания была основана ветеранами спецназа армии США в 2003-м и работала в тех же сегментах рынка охранных услуг, что и Blackwater, Xe LLC и Academi, фактически являясь прямым конкурентом Принса в борьбе за государственные контракты. К лету 2014 года в составе Triple Canopy было более 5000 сотрудников, задействованных как на территории США, так и за рубежом, например, в Ираке, где она получила позитивные отзывы от Пентагона за «высокий профессиональный уровень выполнения поставленных задач».

На момент слияния эта ЧВК явно уступала по финансовым и материальным ресурсам Academi, поэтому нет ничего удивительного в том, что объединенную компанию возглавил бывший бригадный генерал Крейг Никсон, который в 2013—2014 годах занимал пост генерального директора Academi. Послужной список Никсона достаточно красноречив: четыре года он провел в должности главы Объединенного командования специальных операций и начальника 75-го полка рейнджеров в Афганистане и Ираке. Также он руководил 25-й дивизией армии США и многонациональной дивизией в Ираке. Всего за его плечами семь командировок в Афганистан и Ирак, а также операции в Панаме, Сомали, Боснии. Генерал награжден Серебряной звездой, тремя Бронзовыми звездами и Пурпурным сердцем. До службы в Academi и Triple Canopy он работал партнером в компании известного военного теоретика и руководителя сил специальных операций США в нулевых генерала Стэнли Маккристала. Достаточно яркая метаморфоза: на смену амбициозному отставному лейтенанту Принсу пришел встроенный в военный истеблишмент бригадный генерал американских ССО.

Возникший конгломерат, названный Constellis Group, и возглавил Крэйг Никсон. На этом дело не остановилось. К маю 2015-го в Constellis Group влились Olive Group, Edinburgh International, Strategic Social, Tidewater Global Services и National Strategic Protective Services. Для понимания того, кого туда принимали, можно рассмотреть Olive Group. Компания на 2015 год позиционировала себя как ведущего поставщика инновационных решений в области безопасности, защиты и технологий, которая работала в сфере обслуживания секторов энергетики, национальной безопасности и критической инфраструктуры. Olive Group предлагала услуги по защите частных лиц, предприятий, активов и транснациональных корпораций, международных организаций и правительств на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии. Штаб-квартира Olive Group располагается в Дубае, также имеются офисы в США и Британии. На май 2015-го в компании работало около 5000 человек, действующих более чем в 20 странах мира на пяти континентах.
Если смотреть на партнеров Academi по конгломерату, то можно обратить внимание, что вместо одной крупной компании Blackwater, доминировавшей на рынке «приватизированной войны» с 2003 по 2008 годы, возникло объединение из нескольких ЧВК. Им руководил генеральный директор компании, произошедшей от Blackwater, которая явно имела больше ресурсов, чем остальные участники конгломерата. Фактически к 2016 году Consellis Group начала приближаться к тому объему сил и государственных контрактов, который был у Blackwater в 2003—2008 годах. По данной причине, несмотря на все усилия, в прессе Academi постоянно указывают как прямого продолжателя дела Blackwater.

Еще одним важным отличием было то, что если в нулевых первую скрипку в Blackwater играло ЦРУ, то в Academi резко возросло влияние Министерства обороны США, что отражалось и в тех фигурах, которые руководили компанией после 2012-го. При этом объединение нескольких ЧВК в один конгломерат с неформальным главенством Academi позволило Пентагону взять под контроль значительную часть рынка частных военных компаний, что в свете бума ЧВК второй половины десятых обеспечило ему доминирующие позиции в распределении государственных контрактов аффилированным подрядчикам.

В 2016 году Constellis вышла на новый уровень, когда конгломерат ЧВК был приобретен Appolo Global Management Inc., организацией по управлению альтернативными доходами, которая на март 2020-го владела совокупными активами на сумму в 315 миллиардов долларов. Вот так спустя 20 лет после создания небольшой компании Blackwater она фактически стала частью огромного объединения.

Транснациональные интересы Constellis Group и ее новых владельцев из Appolo Global Management Inc. наглядно отражают приобретения компаний, занимающихся вопросами добычи нефти и газа в Кении и Зимбабве, и покупки активов в Азии и Африке. Представители конгломерата до 2017 года действовали в рамках единой стратегии, но сохраняли возможности для самостоятельного развития. В январе 2017-го бренды Triple Canopy, Olive Group и других вовлеченных компаний были объединены в один — Constellis. В 2020 году прошла реструктуризация управления и рекапитализация компании: сотрудников сократили и создали единую штаб-квартиру конгломерата, расположенную в Херндоне (штат Вирджиния).
К началу двадцатых годов XXI века идейный наследник Blackwater превратился в полноценную ТНК, решающую самые различные проблемы, выходящие далеко за пределы классического образа сотрудника ЧВК, едущего на «Хамви» по пыльной иракской дороге. Constellis занимается вопросами борьбы с коронавирусом и вакцинации в США, ликвидирует последствия ураганов в Карибском бассейне, обеспечивает безопасность астронавтов во время первого полета SpaceX, а также работы по их возвращению на территорию Штатов после приземления. Компания самостоятельно разрабатывает, производит и продает полную линейку средств индивидуальной защиты, предоставляет охрану на спортивных матчах вроде Super Bowl.

Но вместе с тем от классических задач Constellis не уходит. В частности, с 2017 года ее сотрудники обеспечивают защиту захваченных американцами и курдами из «Сирийских демократических сил» нефтяных полей в районе Румейлана в Сирии, а также объектов нефтегазовой инфраструктуры в Южном Ираке. К работе наследницы Blackwater у нынешнего иракского правительства особых претензий нет, тем более что компания заверяет, что следит за дисциплиной внутри подразделений, чтобы нечто подобное резне на площади Нисур в Ираке не повторилось.

В случае с Сирией Constellis не раз называлась в качестве одного из выгодоприобретателей от незаконной торговли сирийской нефтью, которая продается в Турцию через подконтрольные протурецким боевикам территории. Разумеется, разрешения на работу от законных властей САР Constellis не получала, следуя в фарватере американской политики непризнания Башара Асада и правительства в Дамаске. Как и ранее, ЧВК не подменяют, а дополняют политику США, в том числе и в других странах, что размывает термин «частный».

В целом на 2020 год Constellis официально заявляла о 22 000 действующих сотрудниках в 40 странах, позиционируя себя как ведущего поставщика услуг в сфере безопасности, рисков и обучения в мире.
Генеральным директором компании на сегодняшний день является Терри Райан. Он много лет проработал в федеральном правительстве в качестве директора службы наблюдения и разведки, был руководителем канцелярии министра обороны, заместителем главы воздушной разведки Министерства обороны США, а также профессиональным сотрудником разведывательного ведомства Сената и комитета по надзору Палаты представителей США. Выступал в роли консультанта ЦРУ и Darpa. Так что родовые связи с Пентагоном и ЦРУ, несмотря на целую серию ребрендингов и реструктуризаций, никуда не делись. Достаточно показателен также прецедент по операциям Constellis в Северной Америке. Джерард Невилл курировал корпоративные программы властей и вопросы коммерческой безопасности на всей территории США, работая на федеральное правительство, через Министерство внутренней безопасности.

Вполне естественно, что с такими кадрами дела у Constellis в вопросе получения государственных контрактов идут отлично. В декабре 2020-го Constellis заключила договор с Госдепом США на 15 миллиардов долларов на 10 лет, в рамках которого она будет поставлять средства индивидуальной защиты для различных ситуаций, в том числе и в страны с высокой военной угрозой. А теперь сравним объемы. Свой первый миллиард Blackwater заработала в середине нулевых. Сейчас ее потомок заключает контракты на десятки миллиардов долларов.
ИТОГИ
Мы рассмотрели длинный и извилистый путь маленькой ЧВК, созданной отставным лейтенантом-миллиардером. Он начался с небольшой компании, перебивавшейся несущественными подрядами Пентагона, и вырос в конгломерат с огромными штатом, материальными ресурсами и работой сразу в нескольких сферах.
Blackwater
Xe LLC Services
Academi
Constellis
Несмотря на частую смену названия, конечная суть запущенного проекта осталась той же, просто вопрос «приватизации войны» отошел в ведение американского эстеблишмента. В свете современных тенденций можно говорить, что Constellis, наследующая Blackwater, формирует условную «экосистему» услуг, которые он предоставляет как государственным, так и частным заказчикам по всему миру. Сам конгломерат аффилирован с правительственными структурами США, прежде всего с Пентагоном и ЦРУ.

Путь этой ЧВК показывает пример того, как из-за репутационных потерь можно отдать успешную и авторитетную некогда компанию в руки чиновников и приближенных к американской власти. Новые руководители строят свою структуру и наращивают на базе Blackwater все больше и больше «дочек», занимающихся смежной деятельностью. Однако факт остается фактом — это все та же скандальная ЧВК, просто целиком перешедшая под контроль разведсообщества США.