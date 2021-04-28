В 2014 году компания Greystone Limited была зарегистрирована на Барбадосе и имела офисы в Чесапике (штат Вирджиния, США), в Абу-Даби (ОАЭ) и на Бермудских островах. Официально в составе ЧВК числилось до 700 человек персонала, а также 32 воздушных судна, которые использовались в интересах как Greystone Limited, так и Academi.
Уже в 2015-м хакерская группа «КиберБеркут» опубликовала пакет документов
, связанных с ЧВК Green Group, где демонстрировались объемы помощи Украине со стороны США и НАТО с марта по октябрь 2014 года, включая отправку специальных команд на юго-восток. Greystone Limited в указанных документах не упоминалась, но факт переброски групп американского спецназа в Николаев и Кировоград в марте-апреле 2014 года подтверждался. В апреле 2015-го официальные представители ДНР также заявляли, что до 70 сотрудников ЧВК действовали в районе Волновахи. В отличие от 2014 года, где имелись разные косвенные свидетельства, доказывающие присутствие Greystone на Украине, в случае с Волновахой с подтверждающей информацией было куда сложнее.