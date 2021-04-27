Жителю Приморья грозит 10 лет тюрьмы за стрельбу из пневматического ружья по подросткам

Владивосток, 27 апреля. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело в отношении пожилого мужчины, стрелявшего из пневматического оружия по группе подростков.

Один из пострадавших получил тяжелое ранение в живот, сообщили на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в поселке Новошахтинский в Михайловском районе подростки бросались камнями в ограждение придомовой территории подозреваемого 60-летнего мужчины. В ходе возникшего конфликта разозленный хозяин дома взял пневматическое ружье и выстрелил в сторону хулиганов, ранив одного из них.

Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Подобный случай накануне произошел в Туле. Там местных жителей задержали за стрельбу по подросткам и драку с сотрудниками полиции, сообщал сайт 360tv.ru.