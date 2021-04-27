Голикова назвала число россиян, привитых двумя компонентами вакцины

Москва, 27 апреля. Россияне активно участвуют в компании по вакцинации от коронавирусной инфекции.

Первый этап прививки от коронавирусной инфекции в данный момент успешно прошли порядка 12 млн россиян, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В стране вакцинированы от коронавируса первым компонентом 12,1 млн человек, 7,7 млн — двумя компонентами»,— сообщила она на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

Летом 2020 года российский минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработали на базе центра имени Гамалеи. Впоследствии ее назвали «Спутник V». На сегодня в РФ есть еще два препарата от COVID-19 — вакцина «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».