Зеленский прибыл в Херсонскую область для осмотра позиций ВСУ на границе с Крымом

Херсон, 27 апреля. Украинский президент Владимир Зеленский посетил Херсонскую область для осмотра передовых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Крымом.

О поездке Зеленского прессе сообщили представители Офиса президента Украины. После он проведет совещание по ситуации с безопасностью в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.

«Глава государства посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими», — указали в офисе.

Визит украинского лидера совпал с отводом российских войск с полуострова после проведения межвидовых учений, где было задействовано свыше десяти тысяч военнослужащих, авиация и надводные корабли.