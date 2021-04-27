Шойгу резко ответил на «предупреждения» Запада об активности ВС России

Душанбе, 27 апреля. Россия перемещает свои войска по территории страны согласно своим планам, никакого внешнего влияния тут быть не может. Об этом заявил глава МО РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны Российской Федерации обратил внимание на нападки западных стран относительно учений ВС РФ. Заявления касаются проведения маневров и перемещения войск в места постоянной дислокации. Некоторые даже пытались «предупреждать» Москву о военной активности на российской территории. Об этом Шойгу сообщил на заседании Совета министров обороны государств — участников ОДКБ в Душанбе.

«Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ», — сообщил Шойгу.

Так глава военного ведомства резко ответил на заявления о том, что возвращение войск в пункты базирования якобы было вызвано давлением извне, и что это будто бы является отвлекающим маневром.

Шойгу ранее сообщил об усилении поддержки Таджикистана на фоне ухудшающейся обстановки в Афганистане.