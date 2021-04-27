Школьница покончила с собой в Подмосковье из-за разлуки с отцом

Балашиха, 27 апреля. Женщина обнаружила труп дочери в ее комнате. Как стало известно ФАН, девочка сильно переживала, что после развода родителей ей не разрешили жить с папой.

В дежурную часть полиции 26 апреля около 19:00 поступило сообщение о смерти 14-летней школьницы. На место происшествия выдвинулись медики, полицейские и следователи. Труп школьницы обнаружили в ее комнате. Выяснилось, что девочка наложила на себя руки.

Следователи подмосковного СКР по данному факту организовали проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Девочка раньше жила в другом городе Московской области, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Там она находилась вместе с папой после развода родителей. Однако в начале года мама забрала ребенка к себе домой, где проживала уже с другим мужчиной».

Школьница сильно переживала из-за расставания с отцом. Опрошенные силовиками свидетели уверены, что страшный поступок она совершила именно по этой причине.

«Свое недовольство такой жизнью погибшая не раз высказывала матери. Но женщина думала, что со временем все образуется, а их жизнь войдет в нормальное русло. Она прилежно ходила на родительские собрания и, как ей казалось, уделяла своей дочери достаточно внимания», — дополнил источник.

Но на новом месте учебы школьница не смогла найти себе друзей. Она практически ни с кем не общалась. Все ее товарищи остались на прежнем месте учебы.

«Вообще, девочка была одаренным ребенком. Она прекрасно рисовала и хорошо играла ни гитаре. Ее рисунки должны были участвовать в школьном благотворительном аукционе. Однако вряд ли теперь ее работы будут выставлены на мероприятии…» — резюмировали в полиции.

Силовики изъяли на месте гибели ребенка ее сотовый телефон и компьютер.