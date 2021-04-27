Лайнер экстренно сел в Братске ради спасения пассажира с инсультом

Братск, 27 апреля. Самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, совершил вынужденную посадку на запасном аэропорте в Братске.

По данным источника, во время полета одному из пассажиров стало настолько плохо, что экипаж решил экстренно приземлиться и передать мужчину в руки медиков. В дальнейшем выяснилось, что ему предварительно диагностировали инсульт.

Лайнер затем вылетел в Новосибирск и благополучно совершил посадку в аэропорту Толмачево.

Несколько дней назад в том же городе вынужденно сел японский самолет. Медики диагностировали пилоту транзиторную ишемическую атаку, сообщал ФАН.