Медиагруппа «Патриот» стала крупнейшим объединением российских СМИ

В Медиагруппу «Патриот» вступил межрегиональный медиахолдинг PrimaMedia, состоящий из сети региональных информационных агентств Дальнего Востока, Сибири и юга России. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Сайты PrimaMedia занимают лидирующие позиции по рейтингу «Медиалогии» и индексу цитируемости «Яндекса». Ежемесячный охват аудитории медиахолдинга — 27 миллионов читателей. Согласно исследованию компании TNS, ядро аудитории — мужчины и женщины 25-44 лет, представители политических и коммерческих структур, руководители предприятий, бизнесмены, а также журналисты других СМИ.

Благоприятное информационное пространство и открытость СМИ стали весомыми доводами к объединению Медиагруппы «Патриот» и PrimaMedia.

Каких-то рангов и званий в Медиагруппе «Патриот» нет — это идейное пространство, готовое принять любого игрока, будь то крупный телеканал или небольшое региональное издание. Надо сказать, что гигантизмом никто не страдает. Только такой обширной медиаструктуре, как «Патриот», по силам поставленная задача — уверенное влияние на информационную повестку ни много ни мало всей России.

И «Патриот» продолжает такую экспансию, подчеркнул глава медиагруппы Николай Столярчук. Региональные издания охотно отзываются на предложение о сотрудничестве. Важно понимать, что о жестко централизованной структуре речи не идет — это, если угодно, идейная платформа, пояснил Столярчук.

«Люди со всего мира охотно посещают наши ресурсы. Мы считаем важным, чтобы журналистика была честной и не превращалась в пропаганду. В то же время — почему многим так стыдно говорить хорошее о России?» — так глава объединения прокомментировал ситуацию, когда любые позитивные упоминания о нашей стране воспринимаются как «заказуха» от властей.

Надо понимать, что отсутствие централизации подразумевает и партнерскую логику. Например, такой заслуженный игрок медиарынка, как LIFE, в «Патриоте» не состоит, зато называет себя партнером медиагруппы. И таких изданий, готовых поддержать благоприятный для общества дискурс в заданной «Патриотом» логике, немало.

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Поэтому, поясняет Столярчук, суммарное количество просмотров у партнеров «Патриота» ежемесячно достигает 137 млн и более — при уникальной численности посетителей свыше 68 млн. Это лидер по степени влияния среди других подобных российских объединений.

Вообще, «Патриот» просто реализовал давно витавшую в воздухе идею, пояснил ведущий «Время покажет» и руководитель издания PolitRussia из координационного совета группы Руслан Осташко.

«С приходом большого количества игроков только расширяются возможности. С чьим-то выходом медиагруппа не несет критические потери. Другие же агентства работают централизовано, пытаются раскачать один какой-то мощный флагманский ресурс. То есть у RT есть телеканал, у ТАСС — свой сайт, у РИА Новостей — свой сайт. У Медиагруппы «Патриот» наоборот — система децентрализована», — говорит известный ведущий.

Главное, что дает такой симбиоз, — экономия ресурсов и усилий. Ведь общая идея создает особую синергию, которая со временем сама начинает давать потенциал, а не только его расходовать.

«Эта тема будет развиваться и жить. Она не зависит от какого-то одного ключевого игрока», — резюмирует Осташко.

Понятное дело, на слуху у россиян крупнейшие федеральные сети и объединения типа «Спутника» или крупных вещательных сетей ВГТРК, которые могут так же похвастать многомиллионными просмотрами. Однако, как правило, это однородная аудитория, тогда как «Патриот» уже сумел объединить СМИ разной направленности и профиля по всей России: за скучными колонками цифр рейтингов и посещаемости скрывается суммарная мощь этой информационной махины.

1 октября 2019 года Федеральное агентство новостей и информационные агентства «Народные новости», «Экономика Сегодня» и «Политика Сегодня» объявили о создании Медиагруппы «Патриот». На сегодняшний день Медиагруппа «Патриот» насчитывает более 40 федеральных и региональных СМИ.