Голикова просит работодателей исполнить указ Путина о выходных днях с 4 по 7 мая

Москва, 27 апреля. Вице-премьер России Татьяна Голикова обратилась к работодателям и попросила их исполнить решение президента РФ Владимира Путина о длительных майских выходных.

Сотрудников организаций важно отпустить на выходные в период с 4 по 7 мая. Это необходимо для недопущения распространения коронавирусной инфекции, объяснила Голикова во время совещания с вице-премьерами.

Непрерывные майские выходные объявлены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Согласно решению, трудящиеся граждане отдохнут в период с 1 по 10 мая.

Накануне Татьяна Голикова обратилась к отечественным туристическим операторам. Она попросила их не продавать путевки в Турцию и Танзанию на июнь до решения властей России по этой теме.